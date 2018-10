La alcaldesa de Santander pide explicaciones al Ministerio sobre la paralización de los diques

Publicado 01/10/2018 11:54:17 CET

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que "dé explicaciones" a los santanderinos sobre las consecuencias que tiene la decisión de paralizar las obras de estabilización de las playas de Los Peligros y La Magdalena, cuánto cuesta, en qué informes técnicos se ha basado, cuánto tiempo van a estar paradas y en qué situación deja ambos arenales.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la alcaldesa remitirá hoy una carta a la ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, para recibir información sobre una decisión "que no sabemos en qué criterios técnicos -si es que se ha consultado a alguien a este respecto- se ha basado ni qué va a suponer ahora para el futuro de las playas", ha remarcado.

"Cuando los santanderinos fueron consultados sobre esta actuación, el 90% se mostraron a favor de llevarla a cabo, ¿cómo les va a explicar ahora el Gobierno de España que piensan dejar empantanado un proyecto que los ciudadanos habían reclamado porque es necesario para que puedan disfrutar de sus playas todo el año y no únicamente unas pocas semanas en verano?", se ha preguntado.

En este sentido, ha pedido conocer cuántas alegaciones y con qué base tienen que analizar en este tiempo que afirman que se van a tomar para estudiar el proyecto y si son las mismas que se han tratado ya en los juzgados y que han sido desestimadas.

La alcaldesa ha reclamado también que el Ministerio explique cómo van a garantizar ahora la estabilidad de la playa o si la paralización de los trabajos va a conllevar que los temporales se vuelvan a llevar de nuevo la arena "y haya que empezar de cero".

"No sabemos si el Ministerio es capaz de garantizar que la playa está en perfecto estado como para dejarla así, dado que no es lo mismo una pausa de tres meses en una obra que una paralización indefinida. También desconocemos cuánto tiempo tienen previsto tomarse para para pensar si van a finalizar el proyecto o no y qué ocurre mientras tanto", ha declarado.

Igual demanda al Ministerio que informe a la ciudadanía sobre si esta decisión que ha tomado supone un coste extra en la obra y si se basa en algún informe técnico o se ha recabado en algún momento la opinión de los expertos que aconsejaron la solución que se estaba ejecutando para dar estabilidad a las playas y garantizar su uso y disfrute por parte de los ciudadanos durante todo el año, a través de una solución "definitiva y eficaz".

"No conocemos las razones de la paralización, no sabemos qué alegaciones tienen que resolver ni cuántas, no sabemos en base a qué van a pensar ni cuánto tiempo necesitan para pensar", ha resumido.

La alcaldesa ha recordado a la ministra que "gobernar es tomar decisiones y no dar patadas hacia adelante". "El nuevo Gobierno solo busca sumar adeptos con esta decisión, que ni hace ni deshace sino que solo paraliza, y con la que trata de no enemistarse con quienes se oponen al proyecto y de seguir protegiendo los cada vez menos votos que el Partido Socialista tiene en la ciudad de Santander", ha opinado.

"Todo está lleno de oscurantismo, incertidumbres y falta de información y los santanderinos nos merecemos que el Gobierno de España no se esconda detrás de nadie sino que sea claro y dé las explicaciones oportunas a los ciudadanos, si es que tiene alguna explicación razonable para paralizar un proyecto que responde a una demanda ciudadana y que es muy necesario para Santander", ha señalado la alcaldesa.

Igual ha confiado en que, al contrario de lo que está sucediendo como norma general entre los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Ayuntamiento de Santander -con la excepción del responsable de la cartera de Cultura, José Guirao-, "la ministra Ribera se digne a responder y atender las demandas que le hacemos en nombre de los santanderinos".

La alcaldesa ha remarcado que el proyecto cuenta con el aval de los técnicos, con el respaldo de los ciudadanos y con la tramitación en regla y constituye la única alternativa para garantizar que los santanderinos puedan seguir disfrutando de sus playas en condiciones de seguridad y a lo largo de todo el año.

Además, ha hecho hincapié en la "falta absoluta de criterio" que muestra el PSOE respecto a esta actuación, cuyo origen está en un Gobierno también socialista con la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, al frente de la cartera de Medio Ambiente, y que ahora paraliza otra ministra socialista, a instancias de sus compañeros de partido en Santander y en Cantabria.

Frente a esto, ha subrayado que el equipo de gobierno municipal ha sido "el único que ha defendido siempre la voluntad de los santanderinos y la continuidad de las playas, al margen de vaivenes o del oportunismo político que demuestran otros representantes públicos".