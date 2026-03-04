Alcanzado un acuerdo sobre el Tenis de Laredo que permitirá cumplir su sentencia y ahorrar 6 millones al Ayuntamiento

Archivo - Edificio Tenis de Laredo - EUROPA PRESS - Archivo

Las partes implicadas en el caso Tenis de Laredo han alcanzado un acuerdo que permitirá cumplir, casi tres décadas después, la sentencia de derribo de los vuelos del edificio que pesa sobre él desde 1999, y a su vez ahorrar casi 6 millones de euros al Ayuntamiento, responsable de la compensación económica para los propietarios.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha celebrado este miércoles una vista en la que se ha abordado la propuesta planteada por los vecinos, en base a la que los implicados (el Consistorio, los afectados y la demandante) han llegado a un acuerdo para ejecutar esa sentencia de hace casi 30 años. La nueva solución supondría un coste de unos 4,5 millones de euros frente a los 11 millones que se contemplaban inicialmente.

Si el TSJC recoge este acuerdo en su fallo, la solución consistiría en que los propietarios de la comunidad del edificio Tenis adquieran una parcela que incremente la superficie de su finca para poder soportar una mayor ocupación. A continuación, el arquitecto redactaría un proyecto que reduzca la ocupación a un 35% de la superficie original más un 20% de la superficie de la finca adquirida, y elimine la parte de los áticos que supere el gálibo de 45 grados medido a partir de los nueve metros de altura de la fachada, contados desde la rasante natural original de la finca.

TRAGSA ejecutaría las obras en un plazo de ocho meses. Además, la parcela adquirida deberá cederse al Ayuntamiento, que tendría que tramitar un instrumento de planeamiento urbanístico que permita mantener legalmente el edificio.

Según el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, "en ningún caso los gastos de la ejecución superarán los 4.500.000 euros", incluidos los realojos temporales y guardamuebles.

El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha valorado el acuerdo alcanzado y especialmente el "importante impacto económico positivo para las arcas municipales" con ese ahorro aproximado de 6 millones.

No obstante, ha insistido en actuar "con cautela" hasta conocer el auto definitivo de la Sala. "Debemos esperar un poco más y ser respetuosos con los tiempos judiciales", ha señalado.

"SE CIERRA UN CAPÍTULO NEGRO"

Aún así, González considera que, tras tres décadas de conflicto, se ha alcanzado "el mejor acuerdo posible para Laredo". "Estoy muy satisfecho con el entendimiento alcanzado entre las partes. Como alcalde de todos los laredanos, creo que se cierra un capítulo negro de la historia de nuestro municipio y empezamos a ver luz al final del túnel", ha afirmado.

"Después de tantos años, el auto por fin reconocerá un derecho a la demandante, que permitirá dar cumplimiento con satisfacción a la situación", ha añadido, al tiempo que ha dado las gracias a la propiedad demandante por la "flexibilidad" que ha tenido en este acuerdo".

El regidor, que tiene convocada para el viernes una comisión en la que se informará del acuerdo, ha defendido que "se ha actuado con "valentía, apostado por una vía de solución real y definitiva para poner fin a este asunto, pensando siempre en el interés general". "Hemos llegado hasta aquí con mucho trabajo, rigor y seriedad, y los hechos demuestran que esa determinación ha dado resultado", ha celebrado.

En esta línea, ha subrayado que el acuerdo no solo tiene un impacto económico positivo, sino también organizativo e institucional para el Consistorio, ya que "esta noticia permitirá al Ayuntamiento liberar recursos y ganar capacidad de gestión. Podremos centrarnos con mayor tranquilidad en otros asuntos estratégicos para Laredo, dejando atrás la incertidumbre constante que ha supuesto el 'caso Tenis'. Por eso, hoy es un día para alegrarse".

De cara a la ejecución, ha avanzado que existirá colaboración por parte de la comunidad de propietarios para que pueda llevarse a cabo en los términos acordados.

Finalmente, ha insistido en que aún hay que esperar a la resolución final, "con todos sus matices, y actuar con la responsabilidad institucional que merece un asunto de esta trascendencia".