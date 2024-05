ALEGA denuncia que los delitos de odio se han incrementado un 67% en Cantabria desde 2019

SANTANDER, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA) ha denunciado este viernes que los delitos de odio han aumentado un 67,32% en esta comunidad desde 2019.

Según el informe de delitos de odio del Gobierno, en 2019 se registraron 199 casos en la comunidad autónoma, mientras que en el último se detectaron 309 casos.

En este sentido, ALEGA ha lamentado en un comunicado que la Ley LGTBI+ de Cantabria "no se está poniendo en marcha con suficiente celeridad".

La entidad ha pedido más protección a los menores LGTBI+ y más formación a todo el personal sanitario, docente y de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros.

También ha reclamado "estudios directos" del colectivo en Cantabria, dado que actualmente no existen muchos estudios que reflejen la realidad en la región.

Por ello, este año ALEGA participará en diferentes localidades de la comunidad en el Orgullo, desde el acto tradicional de Santander hasta Torrelavega, pasando por la edición inaugural del Orgullo en Astillero y en San Felices de Buelna. La entidad desea que "todos los rincones de Cantabria se llenen de personas que conozcan sus realidades para que estos delitos desaparezcan de la comunidad autónoma".

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha presentado este jueves, con motivo del Día contra la LGTBIfobia, un informe en el que destaca entre sus principales conclusiones que, mientras las personas LGTBI+ declaran haber sufrido 57.000 agresiones físicas o sexuales en los últimos cinco años, el Ministerio del Interior solo ha recogido registralmente 1.738 actos de odio entre 2018 y 2022, es decir un 0,57%.

En este sentido, el secretario de Organización de la FELGTBI+, Ignacio Paredero, ha explicado que las cifras recogidas por el informe de la Federación "se acercan bastante" a los datos oficiales de Inglaterra y Gales, por lo que la federación "sospecha" que España se encontra ante un problema de "infradetección".

"Esto implica que existe un elevado número de casos de LGTBIfobia que se denuncian, pero que no se registran como tal. Estamos ante un verdadero iceberg del odio", ha afirmado.

Además, estos 57.000 casos son solo los denunciados ante las fuerzas de seguridad pero, según la investigación, solo se denuncia un 16,5%.

La población LGTBI+ en España se eleva a 3,5 millones de personas, en base a datos del CIS. Así, el informe de la FELGTBI+, elaborado por 40dB, revela que alrededor de 350.000 personas LGTBI+ (el 10%) han sido agredidas física o sexualmente en España desde 2019; que aproximadamente 1.000.000 han sido acosadas (28,70%) y que cerca de 1.100.000 han sido discriminadas (32,40%).

De las agresiones, más del 40% sufrió una agresión sexual con intimidación y casi el 30% una agresión física grave (bofetadas, puñetazos, caída al suelo).

De las discriminaciones, más de un 40% tuvo relación con la discriminación en el ámbito laboral y más del 45% con la denegación de algún derecho.

Asimismo, más del 80% de las personas LGTBI+ (83%) ha sufrido discriminación por ser LGTBI+ más de una vez en los últimos cinco años. Hay un 10% de personas que declaran haber sufrido discriminación más de 10 veces en ese periodo de tiempo.

A raíz de estas cifras, la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha reivindicado al Ministerio del Interior "una mayor eficiencia en la recogida de datos". También ha exigido que se imparta formación a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que la sensibilización con las realidades del colectivo sea real" y que se creen unidades específicas que atiendan la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género.

Y es que, tal y como muestra el estudio, el 33% de las personas que no denunció no lo hizo porque pensó que no iba a servir para nada y casi un 20% por miedo a la respuesta LGTBIfóbica por parte de la policía.

Además, en casi 1 de cada 5 casos (21%), se llamó a declarar a la persona denunciante para investigar otro caso diferente al suyo.