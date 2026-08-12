Alertadas por drones del Gobierno varias personas en riesgo en zonas de peligro en Suances

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SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo preventivo del eclipse solar total que se está registrando esta tarde en toda Cantabria ha realizado visualizaciones de zonas costeras con drones del Gobierno regional y ha pedido, a través de los aparatos, la retirada de las personas que corrían riesgo por estar en zonas de peligro.

Esto ha ocurrido en la costa de Suances, donde han sido varias las personas alertadas por los drones por estar "al borde de cortados", ha informado el 112.

Según ha explicado el Servicio de Emergencias de Cantabria, esta tecnología está siendo "muy efectiva" en las labores preventivas de control de riesgos desde los PMA, los Puestos de Mando Avanzado, con remisión de imágenes también al CECOP, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cantabria.

Este órgano se ha constituido con normalidad a las tres de la tarde, como estaba previsto, horas antes del inicio del fenómeno astronómico, que ha comenzado sobre las 19.30 horas.

También se han habilitado con normalidad los PMA en las otras tantas zonas de la región determinadas como preferentes para observar el evento: en la Virgen del Mar, Ajo, Peña Cabarga y Valderredible, además de Suances, donde han sido alertadas a través de los drones varias personas que corrían peligro por estar en zonas de riesgo.