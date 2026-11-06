Un alquiler de 70 m2 de vivienda absorbe más de la mitad del salario medio en Cantabria, según UGT

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de un alquiler de 70 metros cuadrados de vivienda en Cantabria ya supera los 800 euros mensuales y más de la mitad del salario medio neto de la región, un 60% en el caso del salario mediano, que no incluye las cuantía salariales más altas y más bajas, según un informe elaborado por UGT con motivo de la huelga general convocada el 11 de noviembre.

El informe se asienta en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Trabajo, el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) y la Agencia Tributaria de España y toma como referencia los últimos datos oficiales disponibles de salarios y precios de la vivienda del segundo trimestre de este año, los de la declaración del IRPF de las viviendas de alquiler y los últimos precios de alquiler difundidos por distintas plataformas inmobiliarias.

En este sentido, UGT ha animado a secundar la huelga general del 11 de noviembre "porque lo que se reclama ante todo son salarios dignos y el derecho a una vivienda digna tras la gran movilización social generada por el desahucio de Maricarmen, el rechazo parlamentario a los decretos de la vivienda y una crisis habitacional provocada por un aumento de los precios de la vivienda en Cantabria de un 59% desde 2021, el triple que el de unos salarios (19,2%) que han perdido 7 puntos de poder adquisitivo si se compara con el aumento del IPC (26,3%)".

Así lo ha señalado el sindicato este viernes en un comunicado, en el que ha indicado que, según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el salario mensual bruto de Cantabria se situaba en el segundo trimestre del año en 2.283 euros, 1.625 euros netos; aunque el salario mediano y más frecuente que el medio y que no incluye los más altos y los más bajos, no alcanzaba los 1.400 euros netos mensuales (1.370 euros).

Con estas retribuciones, el informe apunta que habría que destinar el 52% del mencionado salario medio neto y un 61% del mediano al alquiler de una vivienda de 70 metros cuadrados (840 euros mensuales) con un precio medio de 12 euros por metro cuadrado, la media más moderada de las distintas estadísticas de precios de los portales inmobiliarios que lo sitúan entre los 11 y hasta los 14 euros, aunque en Santander se supera esta media.

ALQUILER MENSUAL DE CASI 700 EUROS YA EN 2024

La última referencia oficial de los alquileres de vivienda en Cantabria corresponde a la declaración del IRPF de los arrendamientos de 29.456 viviendas en el ejercicio fiscal de 2024, cuando la cuota media mensual de los nuevos contratos de alquiler que iniciaron su vigencia ese año alcanzaba los 661 euros. Aunque en Santander esta cuantía ascendía a los 749 euros mensuales, en Torrelavega era de 590 euros, en los tres municipios con entre 20.000 y 50.000 habitantes (Castro Urdiales, Camargo y Piélagos) de 682 y en los demás de 546 euros mensuales.

Las cuantías mencionadas correspondían a cuotas mensuales con un precio medio de entre los 8 euros por metro cuadrado y los más de 10 de Santander (10,2) con la excepción de los 6,6 euros de Torrelavega y sobre una superficie media arrendada en la región de entre 70 y 80 metros cuadrados, según las estadísticas de la Agencia Tributaria de España.

UGT ha subrayado que desde 2015 los precios del alquiler de vivienda no han cesado de aumentar, lo que provoca que "la superficie media alquilada vaya a menos mientras los precios van a más". Y ha enfatizado que en el caso de los jóvenes, la situación "es todavía más crítica, y más en Cantabria, la autonomía con la menor tasa de emancipación juvenil de España (11,7% de menores de 30 años emancipados del hogar familiar), entre otros motivos, porque destinan un 80% de su salario mediano a la vivienda", según el Consejo de la Juventud de España.

MUY POR ENCIMA DEL MÁXIMO DEL 30% RECOMENDADO

UGT ha recordado que la recomendación del Banco de España es destinar un máximo del 30% del salario o de los ingresos netos a la vivienda, aunque con los salarios y los precios actuales de los alquileres mencionados únicamente se podrían arrendar como mucho entre 35 y 40 metros cuadrados de una vivienda.

Según el INE, en el segundo trimestre de este año el valor medio de la vivienda en Cantabria ya superaba los 196.000 euros y el crédito hipotecario medio en Cantabria a plazo también medio alcanzaba un importe de 144.340 euros e implicaba una cuota mensual de 660,5 euros, lo que absorbería el 41% del salario medio y casi la mitad del mediano, también muy por encima de las recomendaciones oficiales del Banco de España.

El sindicato ha recalcado que, en el caso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el salario medio neto es de 1.142 euros en 14 pagas, unos 200 euros menos que el mediano de Cantabria, por lo que "el esfuerzo en la vivienda se hace de por sí más insostenible y obliga a aumentarlo en 2027 al menos un 7%", tal y como han reclamado UGT y CCOO.

UGT también viene reivindicando fondos públicos para incrementar "el escaso parque de Vivienda de Protección Oficial (VPO)", que en Cantabria, según el ICANE, estaba constituido por 9.130 viviendas construidas desde 2008 a 2025 y en torno a las 13.000 desde el año 1998 según otros estudios, que apuntan que en torno a la mitad de ellas ya han podido ser descalificadas como tales y pasar al mercado libre tras el plazo de protección oficial estipulado por la ley.