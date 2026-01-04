Alto Campoo abre este domingo con 14 pistas, 8 remontes y 12,79 kilómetros esquiables

Archivo - Estación de Esquí de Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo se encuentra abierta este domingo con 14 pistas de las 23 de las que dispone la instalación, 8 remontes, 12,79 kilómetros esquibales, un espesor de nieve dura de entre 20 y 40 centímetros y buena visibilidad.

Están abiertas todas las pistas verdes; las azules de El Chivo I, II y III, Río Hijar superior I, Río Hijar II y Peña Labra; y las rojas de El Chivo SP I y II y Los Asnos.

Además, gracias a las bajas temperaturas y la producción de nieve ha recuperado el área de debutantes.

Asimismo, tiene en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos (3 plazas), Tres Mares (4 plazas) y Río Hijar (4 plazas), y los telesquís de Los Asnos, Calgosa I, II y III y Tobogán II.

Según el parte de la instalación, consultado por Europa Press, en Calgosa, a 1.650 metros, hay -6 grados, la visibilidad es buena y el viento es del noroeste y está en calma. Las mismas condiciones se dan en el Chivo, a 1.850 metros, donde hay -7ºC, y Tres Mares, a 2.125 metros, donde la temperatura es de -8ºC.

En este primer domingo de año, en el que la borrasca 'Francis' trae frío y nieve a la región, la estación permanecerá abierta hasta su hora de cierre habitual, las 17.00 horas.