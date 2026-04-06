Alto Campoo cierra una temporada de 105 días con cerca de 98.000 usuarios, un 62,5% más

Archivo - Estación de esquí de Alto Campoo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo despidió este domingo 5 de abril una temporada de 105 días con un balance de 97.883 usuarios frente a los 60.236 de la anterior, lo que supone un incremento del 62,5%.

La instalación, gestionada por la empresa pública Cantur, abrió para la práctica del esquí el 5 de diciembre y tras el puente de la Constitución cerró sus puertas debido a las condiciones climatológicas para reabrir el 26 de diciembre y mantener su actividad de forma continuada hasta ayer, 5 de abril, con 652 horas de producción de nieve, ha informado este lunes el Gobierno.

En total, la temporada del 60 aniversario de la instalación se ha extendido durante 105 días, de ellos 102 hábiles para la práctica del esquí. En este tiempo, por la estación han pasado 95.328 esquiadores, mientras que 2.555 personas optaron por la visita turística en telesilla.

"Alto Campoo cierra una gran temporada. No solo por haber registrado cerca de 98.000 usuarios frente a los 60.000 de la anterior, sino también por haber conseguido permanecer abierta hasta Semana Santa", ha valorado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente del Consejo de Administración de Cantur, Luis Martínez Abad.

Pese a la irregularidad de las precipitaciones y a los numerosos temporales de viento de estos meses, el titular de Turismo y Deporte ha destacado que se ha conseguido extender la temporada "como el resto de estaciones españolas y ello ha sido posible gracias al trabajo del equipo de la estación, especialmente de nieve producida y pisapistas", ha señalado.

"Estamos muy satisfechos con el resultado y desde hoy ya se trabaja con la vista puesta en la siguiente temporada", ha reiterado.

En este sentido, el consejero ha adelantado que "lo más inminente" será ampliar el sistema de nieve producida en el área de debutantes de Calgosa, el traslado del telesquí de Toboganes a El Chivo y la mejora y mantenimiento de otras infraestructuras. "Actualmente se trabaja en la redacción de un Plan Estratégico que dé respuesta a los retos de futuro y marque la hoja de ruta a medio y largo plazo", ha concluido Martínez Abad.

La temporada del 60 aniversario de Alto Campoo ha acogido distintas pruebas deportivas, entre ellas los campeonatos autonómicos 14 y 16, el Trofeo Chavaluco, el Triatlón Blanco de Reinosa o el III Duatlón de Invierno Alto Campoo.

La instalación se despidió este fin de semana de la temporada 2025-2026 con una raquetada nocturna y la fiesta LOS40 Sessions Alto Campoo, que concitó numeroso público. Asimismo, el sábado se sortearon 35 telesillas procedentes del histórico remonte de El Chivo, que se desmontó el pasado verano.