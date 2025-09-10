SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo contará con un nuevo área de autocaravanas en enero. Esta infraestructura se ubicará en Brañavieja, en el entorno del hotel La Corza Blanca, junto a un silo de sal y un punto limpio. En total, las tres actuaciones supondrán una inversión de 685.000 euros.

Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, quien ha comunicado que la obra comenzó la semana pasada y estará concluida en enero, según las previsiones de Cantur.

El Gobierno de Cantabria destinará 430.760 euros a la construcción del área de autocaravanas y 254.100 a la creación del silo de sal y un punto limpio para la gestión de residuos, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Estas actuaciones forman parte del Plan de inversiones de modernización y mejora de Alto Campoo, impulsado por la empresa pública gestora de la estación de esquí y adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El área de servicio se ubicará en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Campoo de Suso próximo al hotel La Corza Blanca y contará con una superficie de 3.100 metros cuadrados y capacidad para unas 40 plazas. El proyecto contempla, asimismo, un modificado en previsión de una ampliación de plazas una vez que se publique el nuevo decreto de autocaravanas.

Estará dotada de todos los servicios que requiere este tipo de infraestructuras (iluminación, instalaciones para vaciado de las aguas grises y abastecimiento de agua potable) y contará con señalización y cierre perimetral.

El proyecto ha sido redactado por la empresa Soluciones de Ingeniería Civil S.L.P, que también se encarga de la dirección de obra, y la construcción ha sido adjudicada a Tamisa S.A.

La segunda obra puesta en marcha la semana pasada es un silo de almacenamiento de sal propio, pero la intervención también contempla la creación de un punto limpio y la ampliación del acceso al edificio de mantenimiento de Alto Campoo, conocido como el barracón.

Dichas obras realizadas por Tamisa S.A ascienden a 254.100 euros y el objetivo es tener habilitado el silo para esta temporada y los contenedores del punto limpio en el primer semestre de 2026. La construcción del silo de sal, con una capacidad de 100 toneladas, permitirá a la estación de esquí su autoabastecimiento y contribuirá a la agilidad de las tareas de limpieza de hielo en las superficies del aparcamiento y accesos a las instalaciones de la misma.

Cercano a la estructura metálica del silo, también se creará un punto limpio de unos 300 metros cuadrados de superficie, adosado al edificio de mantenimiento de la estación, y estará dotado de cuatro contenedores grandes; dos contenedores para papel y cartón; un tanque de 1.500 litros para aceite usado; dos conteneros de 650 litros para baterías y nueve bidones para residuos.

El consejero, Luis Martínez Abad, ha subrayado que estas actuaciones "buscan mejorar la funcionalidad de la estación de esquí y dar mejores servicios a los usuarios". Asimismo, ha recordado que estas obras se suman a las que ya se vienen realizando durante el verano con el objetivo de "renovar la imagen de Alto Campoo y garantizar la sostenibilidad y competitividad de la instalación invernal".

El titular de Turismo ha asegurado que, con la creación del área para autocaravanas, da respuesta a "una histórica demanda" por parte de los usuarios y que la misma mejorará la experiencia de éstos "al contar con servicios y atenciones adecuadas a las necesidades de este tipo de vehículos".

Martínez Abad ha subrayado que el área contribuirá a una mejor organización del aparcamiento de Calgosa, a pie de la estación, descongestionándolo de caravanas, al tiempo que recuerda que éstas "tienen la obligación de cumplir la normativa a la hora de pernoctar y el área viene para que se cumpla con la misma".