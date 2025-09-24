Alto Campoo registra este miércoles -13,8 grados, la temperatura más baja del país

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alto Campoo ha registrado este miércoles, a la 1.20 horas de la madrugada, -13,8 grados centígrados, la temperatura más baja del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados hasta las 8.30 horas y consultados por Europa Press.

La estación cántabra lidera con diferencia el ranking nacional de temperaturas mínimas, a la que sigue en segunda posición otro punto cántabro, Cabaña Verónica (Picos de Europa), con -5,7 grados.

Coriscao (Picos de Europa) también ha amanecido con temperaturas por debajo de los 0 grados, con -0,1ºC a las 5.30 horas, si bien no se ha situado en la tabla nacional de mínimas.