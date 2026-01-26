Archivo - Alto Campoo registra la séptima racha de viento más alta del país: 102km/h - ALTO CAMPOO - Archivo

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Alto Campoo ha registrado la séptima racha de viento más alta del país este lunes, al alcanzar los 102 kilómetros por hora a las 16.20 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Este punto de Cantabria se encuentra en alerta amarilla por viento del sur y suroeste, ante rachas esperadas de más de 90 km/h, principalmente en zonas altas del oeste. La AEMET prevé que la alerta termine a las 5.59 horas de este martes, 27 de enero.

La estación de esquí y montaña Alto Campoo se encuentra abierta, pero solo con 1,25 kilómetros esquiables, correspondientes a las pistas verdes La Calgosa I y La Calgosa II. Estas se sitúan a 1.650 metros, con unas temperaturas de -1 grado centígrado, buena visibilidad y viento muy fuerte del oeste. El espesor de la nieve es de entre 25 y 44 centímetros y su calidad de polvo y dura

A nivel nacional, las rachas más altas se han registrado en Buñola (Islas Baleares), con 109 km/h; Machichaco (Vizcaya), con 107 km/h; Cañar (Granada), con 106 km/h; Binissalem (Islas Baleares), con 106; Cap de Vaquéira (Lleida), con 104 km/h; y Láujar de Andarax (Almería), con 103 km/h.

En Cantabria, también han destacado las rachas de viento máximas de Castro Urdiales (72 km/h), San Roque de Riomiera (71 km/h), Santander (69 km/h) y Cabaña Verónica (68 km/h).