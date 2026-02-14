Alto Campoo suma cerca de 58.000 esquiadores en lo que va de temporada

Archivo - Estación de Alto Campoo - ALTO CAMPOO - Archivo

SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación invernal de Alto Campoo suma cerca de 58.000 esquiadores desde el inicio de la presente temporada, hace casi dos meses, y que se aproximan a los 60.000 registrados en toda la campaña anterior.

La instalación, dependiente de Cantur, espera alargar "todo lo que se pueda" esta temporada, bien con más nevadas o sacando si no el máximo rendimiento a los cañones de nieve artificial.

Lo han trasladado así a Europa Press fuentes de Alto Campoo, que inició la campaña el pasado 5 de diciembre, a las puertas del puente de la Constitución y la Inmaculada, aunque a los pocos días tuvo que cerrar por falta de nieve.

Reabrió un par de semanas y media después, coincidiendo con el inicio de la Navidad, y el viernes 26 de diciembre contabilizó más de 2.000 deportistas, que se aproximaron a 7.000 en ese fin de semana.

Desde entonces y hasta ahora, la cifra global de esquiadores en Alto Campoo se sitúa en torno a los 58.000, mientras que en toda la temporada 2024-2025, que se extendió desde mediados de diciembre hasta finales de marzo, registró más de 60.000 usuarios.