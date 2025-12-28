Alto Campoo supera los 6.700 esquiadores desde su reapertura el viernes

Archivo - Estación de esquí de Alto Campoo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación invernal de Alto Campoo ha recibido a un total de 6.737 esquiadores desde su reapertura este viernes hasta hoy domingo. En concreto, la jornada con mayor asistencia ha sido la de este domingo, en la que han accedido a la instalación 2.377 personas entre las 9.00 y las 17.00 horas, hora a la que cierra. Así, ha superado al sábado (asistieron 2.109 personas) y al viernes (2.251).

En esta jornada de domingo se han registrado 1.317 asistentes hasta las 11.00 horas, y otros 1.070 más desde esa hora hasta el cierre.

En este tercer día después de la reapertura, la estación ha contado con 17 pistas disponibles para la práctica de deportes de nieve y buena visibilidad, con viento flojo del noroeste en las zonas más bajas y moderado del noroeste en las altas.

Concretamente, este 28 de diciembre han abierto las cuatro pistas verdes (Calgosa I y II, Tobogán I y II); ocho azules (Pidruecos I y II, El Chivo I, II y III, Río Hijar I Superior, Río Hijar II y Peña Labra); y cinco rojas (El Chivo SP I y II, Tres Mares, La Tortuga y Los Asnos), según el parte de nieve de la estación.

En total, han habido disponibles 14,82 kilómetros esquiables -de un total de 17,18 km- de nieve polvo y espesores de entre 20 y 50 centímetros.

En cuanto a los remontes, han estado operativos tres telesillas (Pidruecos, Tres Mares y Río Híjar) y los telesquís de Los Asnos, Calgosa I y II, Tobogán II y Calgosa III.

La visibilidad ha sido buena esta jornada en toda la estación. En Calgosa, a 1.650 metros de altitud, la temperatura ha sido de 0ºC y el viento ha soplado del noroeste flojo; en el Chivo (1.850 metros) han habido -1ºC y el viento ha sido flojo. Por su parte, ha soplado moderado en Tres Mares (2.125 metros), donde la temperatura ha sido de -2 grados.