Una alumna de CESINE representará a Cantabria en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores

Imagen de creaciones de Paula Montes - CESINE

Paula Montes de Luelmo, graduada en Diseño de Moda en CESINE en 2025, ha sido seleccionada para participar en la 40ª edición del certamen SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Paula Montes de Luelmo, alumna de CESINE graduada en Diseño de Moda en 2025, representará a Cantabria en la 40ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, organizados por la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE).

Montes ha sido seleccionada con 'Cartas para mi madre', una colección que parte de una historia personal para convertir los recuerdos familiares en una propuesta creativa propia, a través de tejidos, volúmenes y siluetas, ha explicado el centro educativo en una nota de prensa.

Su diseño apuesta por "una moda con identidad, capaz de transmitir emociones y contar historias más allá de las tendencias".

CESINE ha valorado la selección de Montes como "un importante paso" en su trayectoria y una oportunidad para "dar visibilidad nacional a su trabajo, compartir su propuesta con profesionales del sector y continuar desarrollando su carrera en una industria tan exigente como competitiva".

Montes estudió Diseño de Moda en CESINE entre 2021 y 2025 y, tras finalizar sus estudios, ha adquirido experiencia en el entorno profesional de la moda hasta desarrollar su propio proyecto empresarial denominado 'de Luelmo Brand'.

Ha colaborado con Teté by Odette, firma de la diseñadora cántabra Odette Álvarez, donde ha podido conocer de cerca el trabajo que hay detrás de los desfiles, la preparación de las colecciones y la coordinación de los equipos profesionales, ha señalado CESINE.

Su universo creativo se caracteriza por la feminidad, las texturas, los tonos neutros y la conexión con sus raíces y vivencias personales.

En mayo de 2026, participó en el Market de CESINE con una primera línea de bolsos, una experiencia que le permitió presentar sus creaciones al público, realizar sus primeras ventas y empezar a desarrollar encargos personalizados.

CESINE ha destacado que el reconocimiento de Paula Montes es "motivo de orgullo para toda nuestra comunidad educativa y un ejemplo del talento, la creatividad y la ilusión con los que nuestros estudiantes afrontan su futuro profesional".

Y ha añadido que es una oportunidad para "proyectar el talento creativo de Cantabria y poner en valor el trabajo de las nuevas generaciones de diseñadores que están construyendo el futuro de la moda española".

Finalmente ha subrayado que la trayectoria profesional de sus antiguos alumnos refleja "la importancia de una formación que combina conocimientos técnicos, desarrollo creativo y contacto con la realidad de la industria, preparando a los estudiantes para transformar sus ideas en proyectos reales".