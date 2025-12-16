Alumnos de Astillero, los primeros en cruzar el renovado Puente de los Ingleses en su reapertura

Acto de reapertura del Puente de los Ingleses - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Astillero ha reabierto oficialmente este martes el Puente de los Ingleses, un monumento "único" en Cantabria que vuelve a estar operativo para el público tras permanecer cerrado desde 2017. La reapertura ha estado protagonizada por alumnos de distintos colegios e institutos del municipio que han sido los primeros en cruzar el renovado tablero del cargadero.

Lo han hecho en un acto que ha contado con la presencia de un centenar de personas, tras el aplazamiento de la inauguración por mala meteorología. Algunos de estos estudiantes son nacidos el mismo año del cierre de la infraestructura por el deterioro que presentaba.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha valorado que la participación de los estudiantes "simboliza" el relevo generacional y el "reencuentro de una generación entera" con un espacio que "hasta hoy solo conocían cerrado, convirtiendo su paso por el puente en una imagen cargada de significado para todo el municipio".

La reapertura ha contado también con la presencia de Fermín Molino, Hijo Predilecto de Astillero y referente de la memoria histórica local, quien fue el responsable de izar la bandera del municipio durante el acto.

Su asistencia ha añadido "un componente emocional muy especial" a un acto que ha querido unir "pasado, presente y futuro en torno a uno de los grandes símbolos del pueblo", ha incidido el Consistorio.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha destacado la "importancia" del momento y ha hecho hincapié en que se recupera "algo más que un puente: recuperamos parte de nuestra identidad". "Ver a los niños, nacidos el mismo año en que se cerró, cruzarlo por primera vez da sentido a todo el esfuerzo realizado durante estos años", ha afirmado.

Por otro lado, ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos y municipales implicados en una rehabilitación "compleja, necesaria y hecha con rigor", y ha subrayado que "el Puente de los Ingleses vuelve a ser de todos y lo hace más seguro, accesible y preparado para el futuro".

Construido en el siglo XIX como cargadero ferroviario al servicio de la minería y declarado Bien de Interés Local (BIC), el Puente de los Ingleses es una pieza "única" del patrimonio industrial de Cantabria. Su reapertura supone la recuperación de un espacio histórico que vuelve "a conectar a los vecinos con su entorno natural y con una parte esencial de la identidad de Astillero".

"Volver a ver este puente lleno de vida es algo que Astillero llevaba esperando muchos años", ha recalcado el regidor para concluir que "no solo lo hemos reabierto; lo hemos devuelto a la gente".