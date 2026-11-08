Alumnos del Portus Blendium de Suances y del Centro Social Bellavista de Santander, ganadores del primer 'Consumópolis'

Alumnos del Portus Blendium de Suances y el Centro Social Bellavista de Santander, ganadores del primer 'Consumópolis' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del CEIP Portus Blendium de Suances y del Centro Social Bellavista-Julio Blanco de Santander han sido los ganadores de la primera edición autonómica del concurso 'Consumópolis', iniciativa orientada a fomentar hábitos de consumo responsable, sostenible y consciente entre niños y jóvenes.

Ha estado organizado por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, en colaboración con la Consejería de Educación y el Ministerio de Comercio.

En concreto, la categoría correspondiente a quinto y sexto de Educación Primaria, el equipo ganador ha sido el del CEIP Portus Blendium de Suances; mientras que en la categoría de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el primer puesto ha correspondido al equipo del Centro Social Bellavista-Julio Blanco de Santander, cuyos trabajos fueron seleccionados como los mejores de la fase autonómica del certamen.

A través de un formato que combina actividades educativas y lúdicas con la elaboración de trabajos en equipo, 'Consumópolis' acerca al alumnado cuestiones relacionadas con los derechos de los consumidores, el consumo responsable, el impacto de las decisiones de compra y el uso consciente de los recursos.

Según ha indicado el Gobierno en nota de prensa, la iniciativa busca fomentar una actitud crítica y reflexiva ante los hábitos de consumo, promoviendo al mismo tiempo valores vinculados a la sostenibilidad y la responsabilidad individual y colectiva.

Comercio ha destacado la implicación de los centros educativos y del personal docente que ha participado en la iniciativa, que han contribuido a reforzar la formación de los más jóvenes en materias que forman parte de su vida cotidiana.

ABIERTA LA NUEVA CONVOCATORIA

Por otra parte, y coincidiendo con la finalización de la edición 2025-26, la Dirección General anima a los centros educativos cántabros a participar en la nueva convocatoria del certamen correspondiente al curso 2026-27.

El concurso volverá a estar dirigido al alumnado de Educación Primaria, ESO y FP Básica. Mantendrá su objetivo de promover una ciudadanía más informada, crítica y comprometida con un consumo responsable.

El periodo de inscripción para la nueva edición ya está disponible y permanecerá abierto hasta el 1 de marzo de 2027.

Los equipos participantes podrán completar las pruebas de la primera fase del concurso hasta el 18 de marzo de 2027, mientras que los trabajos correspondientes a la segunda parte deberán presentarse a través de la plataforma habilitada al efecto antes del 7 de abril.

Estas fechas permitirán a los centros educativos planificar su participación a lo largo del curso escolar y desarrollar los proyectos con suficiente antelación.

Los equipos deberán formalizar la inscripción a través de la plataforma oficial del concurso, accesible desde la dirección web https://consumopolis.consumo.gob.es, donde se encuentra disponible toda la información sobre las bases, requisitos de participación y desarrollo de las distintas pruebas.

El consejero de Comercio, Eduardo Arasti, ha destacado que 'Consumópolis' constituye "una herramienta de gran valor para acercar a los más jóvenes conceptos relacionados con el consumo responsable" y los derechos de los consumidores, "favoreciendo la adquisición de conocimientos que les serán útiles a lo largo de su vida".

Tras felicitar a los centros premiados, ha destacado que la participación registrada en esta primera edición refleja el interés de la comunidad educativa por iniciativas que combinan aprendizaje, creatividad y sensibilización sobre cuestiones "cada vez más relevantes para la sociedad".

Toda la información y el asesoramiento sobre los derechos de los consumidores están disponibles en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X (Twitter) y LinkedIn).