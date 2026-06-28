Álvaro González de Zárate gana el V Concurso de Saltos Hípico 'Cantabria Infinita' en Heras

Concurso saltos disputado en Heras - GOBIERNO

SANTANDER 28 Jun. (EUROPA PRESS) - Álvaro González de Zárate ha ganado el V Concurso de Saltos Hípico 'Cantabria Infinita' que se ha celebrado este domingo en la localidad de Heras, en Medio Cudeyo. , Javier Gutiérrez Rilo ha quedado segundo Luca María Moneta en tercer lugar.

Se ha disputado en el centro hípico Heras Horses & Events y ha reunido a más de un centenar de jinetes y amazonas de doce países. Durante las tres jornadas del certament, se han repartido 80.000 euros en premios.

Han destacado en el calendario las dos pruebas puntuables para el ranking internacional de la Federación Ecuestre Internacional y el Gran Premio Cantabria Infinita, que se han disputado este domingo. La cita, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la empresa pública Cantur, y es el único concurso internacional de salto que se celebra en Cantabria.

El titular de la Consejería, Luis Martínez Abad, ha entregado los trofeos a los ganadores del certamen, que se ha consolidado como uno de los eventos ecuestres de referencia del calendario deportivo regional y nacional.

Durante su intervención, ha felicitado a los jinetes y amazonas participantes, así como a la organización y a los patrocinadores y colaboradores de la quinta edición. Además, ha aprovechado para renovar el apoyo del Gobierno a esta prueba hípica, "la más reconocida de cuantas se celebran en Cantabria".

"Seguiremos apoyando aquellas iniciativas que, como este Concurso de Saltos Hípico Cantabria Infinita, combinan excelencia deportiva, promoción turística y sostenibilidad, contribuyendo a fortalecer la marca Cantabria Infinita y a posicionar nuestra región como un destino atractivo durante todo el año", ha afirmado.

El titular de Deporte ha destacado además que este tipo de pruebas constituyen un importante recurso para la diversificación de la oferta turística de la región. "La hípica representa un turismo diferente, ligado al deporte, al medio rural y al respeto por el entorno, y que encaja a la perfección, con el modelo de turismo sostenible por el que apostamos, generando actividad económica y desestacionalizando la llegada de visitantes".