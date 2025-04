Álvaro Pombo dice que ahora nadie se "bate en duelo" por España: "Nos hemos convertido entre influencers y mercachifles"

Revela que tenía preparado el discurso de recogida del Premio Cervantes desde hace años y que escribe una novela sobre el desastre de Annual

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

El escritor cántabro Álvaro Pombo ha recibido el Premio Cervantes en la tradicional ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, presidido por los Reyes, con un discurso leído por su amigo y escritor Mario Crespo --debido a su "delicada" salud-- en el que ha referenciado en numerosas ocasiones a Miguel de Cervantes y ha recalcado que ahora "nadie se bate en duelo" por el honor de España ni el del "tato".

"Una fenomenología de la fragilidad cervantina es el imperio entero de la fragilidad. ¿No es esto el absurdo? Yo estoy escribiendo ahora una novela sobre la liquidación del colonialismo español. La fragilidad de España nos lleva una vez más a levantar una capilla a Santiago Matamoros y luego los moros matan a los españoles de Santiago Matamoros: fue el desastre de Annual, la fragilidad de España. Ahora nadie se bate en duelo por su honor ni por el honor de España ni por el del tato. Nos hemos convertido entre influencers y mercachifles", ha apuntado Crespo en palabras de Pombo.

El término 'influencer' también ha aparecido en el discurso de Pombo para definir a la dama de Salamanca de 'El licenciado Vidriera', de Miguel de Cervantes. Así, ha dicho que el protagonista, Tomas Rodaja, la consideró una "impostora, 'influencer', una turulata".

Pombo ha recibido la Medalla y la Escultura --esta la ha recogido Crespo-- entre sonrisas a manos del rey Felipe VI y de la reina Letizia, que se ha acercado a él para mostrarle cariño.

Con su característico tono, el autor de 'Donde las mujeres' o 'La cuadratura del círculo', ha mostrado su propia fragilidad a través de la fragilidad de Cervantes, de quien ha destacado su "buen humor" y ha apuntado que para alcanzar "la grandeza" en España hay que llegar a la profundidad y a la "pobreza".

"Podemos decir hoy que 'Dios bendiga a Cervantes' y esta es una invocación religiosa, cristiana, para que Dios y el propio Cervantes nos bendigan en las múltiples fragilidades y tarumbancias de nuestro descabalado siglo XX y XXI. (...) Don Miguel de Cervantes fue un hombre profundo y pobre, al decir de Ortega y Gasset. Es muy posible que para alcanzar la grandeza en España, para superar la fragilidad, tengamos todos que llegar a la profundidad y a la pobreza", ha afirmado.

Bajo el nombre de 'La fenomenología de la fragilidad', el discurso de Pombo se ha prolongado algo más de 10 minutos comenzando con un agradecimiento --ha calificado el galardón como el "más alto honor literario y social" que se le ha concedido-- y confesando que ya había escrito las palabras "hace muchos años" por si le "caía del cielo" el reconocimiento.

"Me siento altamente reconocido, aceptado y admirado mucho más de lo que merezco. Pero sobre todo me siento agradecido y pensando que 'omne datum bonum et omne donum perfectum de sursum est descendens a Patre luminum' (de la Epístola de Santiago: 'todo buen regalo y todo don perfecto desciende del Padre de las luces')", ha apuntado en presencia de los Reyes, del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, ha reivindicado a los "labriegos castellanos" que han sido los Pombo García de los Ríos, su familia, y ha recordado que fueron los encargados de hacer, en "durísimos quince años de trabajos", la primera explotación agraria ejemplar de España, premiada por el Ministerio de Agricultura, entonces al mando del ministro azul Cavestany de Anduaga.

Después, reiterando que ya había pensado en qué discurso daría si alguna vez se encontraba en esta situación, ha explicado que siempre supo que haría mención a 'El licenciado Vidriera', sobre el "alegre, guapo y aplicado" Tomás Rodaja, quien "empatizaba con sus coetáneos y a quienes sus coetáneos "agasajaban" y "acomodaban" porque les parecía "prometedor".

CERVANTES A LOS 70 AÑOS: "ACHAQUES DE TODO TIPO"

En sus alusiones a Miguel de Cervantes, Pombo ha explicado que el escritor a los 70 años, tenía "achaques de todo tipo" y un cansancio crónico, pero que llegaba al final con todo lo que tenía que escribir, escrito, y un relativo y admirable buen humor.

"Tenía Cervantes quizá, según los médicos, arteriosclerosis o cirrosis hepática o diabetes o insuficiencia cardiaca. Con todo esto encima, con setenta años, don Miguel de Cervantes está llegando al final, ha escrito ya todo lo que tenía que escribir pero está llegando al final con un relativo y admirable buen humor", ha afirmado.