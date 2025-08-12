Amenaza con unas tijeras al policía que le retuvo cuando huía por robar whisky y café en un supermercado de Santander

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 50 años tras robar cuatro botellas de whisky y un paquete de café, artículos valorados en 129,80 euros, de un supermercado de la ciudad.

Fue interceptado mientras huía del establecimiento y perseguido por tres ciudadanos, uno de ellos policía nacional fuera de servicio, al que llegó a amenazar con unas tijeras.

El implicado, que mostró una actitud muy agresiva, fue retenido hasta la llegada de otros efectivos, que procedieron a su identificación y arresto, a las 21.15 horas del lunes en la calle Leonor Plantagenet.

Durante el registro superficial, le incautaron dos cuchillos. Se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de robo con violencia e intimidación, ha informado este martes la Policía Local.

Además, los agentes han arrestaron a otro hombre, de 44 años, que contaba con una orden de búsqueda, detención y personación del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander. Fue identificado durante una intervención a las 17.00 horas en la Avenida Candina.

TRÁFICO

Por otro lado, a las 11.10 horas de ayer un turismo se salió de la vía en la Bajada de Polio y solo hubo daños materiales, ya que el conductor, de 21 años, resultó ileso.

Sin embargo, dio positivo en la prueba de alcohol, ya que superó en más del cuádruple la tasa permitida, por lo que se instruyeron diligencias judiciales contra él, como investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

También en materia de tráfico, se ha registrado un accidente con herido, el lunes a las 14.00 horas en la Avenida de Los Castros, donde colisionaron un turismo y una motocicleta. Resultó herido este último conductor, un hombre de 30 años, que fue atendido por una ambulancia del 061 y trasladado al Hospital Valdecilla.