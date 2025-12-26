AMP.- Medio centenar de tractores recorren Santander para rechazar la "traición" del acuerdo Mercosur

Tractorada en el centro de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centenar de tractores han recorrido este viernes Santander en una manifestación convocada en defensa del sector primario y en contra de normas "absurdas y ruinosas" y de acuerdos que "condenan" a esta actividad, como el de la Unión Europea con Mercosur, que los manifestantes consideran una "traición".

Convocados por UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente, se han movilizado desde mediodía, con salida en la avenida Eduardo García del Río, y hasta las dos de la tarde, cuando han llegado al centro de la ciudad, donde algunos de los participantes se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Allí también se han dado cita dirigentes de Vox, encabezados por el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, para quien "es imposible" el acuerdo con Mercosur, por lo que ha pedido al PP que "rompa todos los pactos" que tiene con el PSOE en Bruselas y "coja el sendero del sentido común".

"Si no, va a destrozar España, nuestra soberanía alimentaria y energética y, sobre todo, el futuro de tantos jóvenes y de nuestro campo", ha avisado en declaraciones a los medios al terminar la marcha, durante la cual los tractores han sonado sus bocinas y se han oído campanos también.

El sector ganadero, que ha estado acompañado de la Asociación de Pescadores Costeros y Artesanales de Cantabria, ha exhibido desde los tractores carteles en los que rezaba 'el campo no se vende, se defiende' o menajes en apoyo de los jóvenes y del relevo generacional.

En representación de agricultores, ganaderos y pescadores se ha pronunciado el presidente de UNASPI en Cantabria, Luis Miguel García, quien ha leído un manifiesto para exigir "protección real al producto nacional frente a importaciones desleales".

En su intervención, en la que ha apelado a la "unión que hace la fuerza", ha justificado el rechazo al acuerdo de la UE con Mercosur "mientras no haya igualdad de condiciones, el fin de la burocracia inútil que asfixia al productor, respeto y apoyo a la ganadería, a la agricultura y a la pesca, políticas que escuchen al sector y no lo utilicen como moneda de cambio".

García ha explicado la protesta del sector, convocada a nivel nacional, porque a los profesionales de la ganadería, la agricultura y la pesca "nos están expulsando de nuestro propio país".

"Porque mientras cumplimos normas cada vez más absurdas y ruinosas, Bruselas firma acuerdos que nos condenan. Porque mientras nos exigen sacrificio, abren las puertas a productos de terceros países que no cumplen ninguna de las reglas que a nosotros nos imponen", ha denunciado.

El líder cántabro de UNASPI ha asegurado que el acuerdo con Mercosur "no es un comercio justo", sino "competencia desleal" y supone además "abandono institucional".

"Es una traición al sector primario europeo y español", ha sentenciado, para denunciar que "no protege a la agricultura ni al ganadero ni al pescador", sino que protege "interese lejanos, despachos cerrados y mercados que no pisan el barro, ni el mar, ni el establo".

"La Unión Europea nos habla de sostenibilidad mientras destruye al productor local. Nos habla de futuro mientras vacían nuestros pueblos. Nos habla de transición verde mientras ahoga el campo en burocracia y deja morir a la pesca artesanal".

Por eso, desde la asociación dicen "basta de normas ideológicas que no entienden la realidad del campo" y de "criminalizar al ganadero", "asfixiar al agricultor" o "arrinconar al pescador artesanal" frente a "flotas industriales y productos importados sin control".

"Sin campo no hay alimentos. Sin ganaderos no hay soberanía alimentaria. Sin pesca no hay costas vivas. Sin nosotros no podrán comer en las ciudades alimentos de nuestros campos y costas. Defender el sector primario no es nostalgia, es sentido común, es defender el empleo, el territorio, la identidad, la soberanía y la seguridad alimentaria de España", avisan.

Por todo eso, desde UNASPI, y según el manifiesto leído por su máximo representante en Cantabria, el sector primario se niega a "desaparecer en silencio" y opta por "luchar para evitar la ruina". "No vamos a rendirnos", avisa.

COMPETENCIA DESLEAL

Por su parte, el portavoz nacional de Vox ha alertado de la "competencia desleal" que supone el acuerdo con Mercosur, y que en su opinión "es imposible. Aquí producimos de calidad y bien, no necesitamos importaciones que nos van a hacer daño".

De esta manera, Fúster ha justificado su presencia en Santander en favor de algo que no es "nada ideológico, sino solamente el sentido común. Y el sentido común nos dice que tenemos que defender nuestro sector primario", ha apostillado.

Según ha estacado, se trata de una actividad "esencial" de la que depende la "soberanía" del campo, alimentaria o energética. "Todo se concentra aquí. Aquí no hay ideología posible, olvídense ya de partidos, olvídense de todo, es solamente sentido común", ha pedido el dirigente de Vox.

En este punto, ha criticado al "bipartidismo", que apuesta por un tratado que no "gusta" y que va a "perjudicar" al sector primario. "Nos estamos cargando la juventud, el futuro de España y de Cantabria", ha lamentado para finalizar.