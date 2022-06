La AMPA del IES Cantabria seguirá luchando con el objetivo de que se derogue la licencia de la gasolinera

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Padres del Instituto de Educación Secundaria Cantabria seguirá trabajando con el objetivo de que se derogue la licencia de la gasolinera que se está construyendo a diez metros del centro, "la única en España pegada a un instituto".

Así lo ha afirmado hoy el presidente de la AMPA, Gabriel Moreno, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Santander y Cantabria (FECAV), Eduardo Sainz Obregón.

Moreno ha subrayado que, con su oposición a la instalación de la gasolinera, la AMPA no hace otra cosa que "cumplir nuestra obligación como padres de velar y proteger la salud de nuestros hijos en el centro educativo".

Ha lamentado que "la única notificación" que ha recibido la asociación de todas las administraciones implicadas "fue cuando el palista entró en la parcela", lo que llevó a la AMPA a movilizarse y reunirse con diferentes entidades, como el Ayuntamiento de Santander, la Consejería de Educación y Vicepresidencia, si bien las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente no les han recibido.

"Todas las administraciones nos han dicho que están en contra de que se construya una gasolinera pero parece que ninguna asume la competencia. Y parece que no tienen competencia en impedir que se construya" esta instalación que estará "a diez metros de las 80 ventanas del centro".

"¿Cómo es posible que tantas administraciones emitan informes para que sí se pueda construir y que ninguna administración tenga competencias para que no se pueda construir?", se ha preguntado Moreno.

El representante de los padres ha reconocido que la calificación del suelo cumple la normativa --es industrial-- pero en su opinión "es inconcebible que se pueda autorizar la construcción de una gasolinera aneja a un centro educativo".

Por eso, desde el comienzo, el AMPA supo que la única vía es la judicial, ha dicho. "La vía administrativa ha sido un fracaso por parte de la Administración: así lo percibimos las familias", ha lamentado.

Los padres ya han anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra la licencia de obra y actividad al entender que no se ajusta a la norma. Además, estarán "muy vigilantes" que esa licencia cumpla la normativa.

Por otra parte, la AMPA está elaborando un manifiesto en el que recoge las leyes que amparan la seguridad y salud de los niños, desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta la última ley de educación, la LOMLOE, pasando por normativa ambiental específica.

"Normativa hay; capacidad técnica y jurídica, también. Pero no hay ningún tipo de voluntad para evitar que esto se produzca", ha afirmado Moreno, que ha advertido que en la AMPA "vamos a ir hasta el final".

Como todos los viernes, mañana se celebrará a las 11.00 horas una concentración frente al IES contra la gasolinera, y ha invitado a sumarse "a esta lucha social por la defensa de la salud de nuestro hijos" a todos los interesados.

Finalmente ha recordado que la gasolina emite compuestos tóxicos y cancerígenos como el benceno, entre otros, como las emisiones de gases de los coches; que los túneles de lavado producirán ruidos; y que está en riesgo la seguridad de los chicos porque la salida de la estación es a través de la acera por la que acuden al IES. "Está a 15 metros de la entrada, es un riesgo preocupante", ha remarcado.

También ha cuestionado su necesidad dado que hay tres más en la zona, una a 45 metros y otras dos a 200.

"Va a ser un camino largo pero estamos convenidos de que lo vamos a conseguir porque creemos que está bien hecho y eso nos da fuerza", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la FECAV ha subrayado que el urbanismo es competencia del Ayuntamiento de Santander. "Que no salgan Ceruti ni Igual diciendo que no tienen la culpa: si no dan la licencia, no se abre", ha remarcado en alusión a concejal de Urbanismo y a la alcaldesa.

Por eso, en su opinión, se trata de un problema "de falta de voluntad política del Ayuntamiento de Santander", al que ha acusado de poner el libre mercado por encima del interés general, como es "el bienestar de los chavales de esta ciudad".

Al respecto, ha pedido al Consistorio que mire por el bienestar ciudadano y no por "el bolsillo" de las empresas, y ha asegurado que hay leyes y jurisprudencia que se podrían aplicar en este caso.

"El Ayuntamiento y Ceruti tienen toda la culpa de que se hagan esas cinco gasolineras", ha dicho, si bien se ha centrado en la del IES, la de Monta y la de la calle Castilla 58. "Las tres son perjudiciales", ha asegurado.

"Le pregunto a Ceruti y a Igual qué hace esa gasolinera --la del instituto-- autorizada por el Ayuntamiento; hay que quitarla como sea; es otra cacicada del Ayuntamiento", ha denunciado.

A su juicio, el problema tiene arreglo, que pasa por la suspensión de la licencia. "Que cambien el Plan General y punto", ha instado Sainz Obregón, para quien "paralizar las obras es lo más lógico" porque "Santander no necesita más gasolineras".