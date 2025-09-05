Ampuero inicia las fiesta de la Virgen Niña con tres días de encierros, corridas de toros y actuaciones musicales

AMPUERO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ampuero ha dado inicio esta tarde a las fiestas de la Virgen Niña, declaradas de Interés Turístico Nacional, con el chupinazo que abre una programación de festejos que se extenderá hasta el lunes, 8 de septiembre, día de la patrona del municipio, y que se caracteriza por los tradicionales encierros que tendrán lugar el sábado, domingo y lunes a las 12.00 horas.

Además, habrá corridas de toros, suelta de vacas en la plaza y actuaciones musicales para amenizar unas jornadas de gran tradición taurina en Cantabria en las que se involucra todo el pueblo, con especial protagonismo para las peñas locales.

Al chupinazo ha asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha estado acompañada por la alcaldesa, Amaya Fernández; el consejero de Fomento, Roberto Media, y otras autoridades autonómicas y locales.

Todos ellos han presenciado el encendido del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, tras el pregón de Jesús Torre Santisteban (Quechu), que ostenta el récord de victorias en el Descenso Internacional del Río Asón, y el tradicional canto del himno de Ampuero.