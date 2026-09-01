Ampuero reforzará la seguridad en los encierros, chupinazo y noches de las fiestas de la Virgen Niña

Junta Local de Seguridad. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

AMPUERO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria, a través de la Guardia Civil, reforzará un año más la seguridad en el municipio de Ampuero durante la celebración de las fiestas de la Virgen Niña, declaradas de Interés Turístico Nacional, que se celebrarán entre 4 y el 8 de septiembre, en todos los encierros, el día del chupinazo y las noches del viernes y el sábado.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha presidido este martes la Junta Local de Seguridad de Ampuero, junto a la alcaldesa del municipio, Amaya Fernández, un encuentro en el que se ha coordinado el dispositivo de seguridad para estos festejos y en el que intervendrán la Guardia Civil y la Policía Local.

En la reunión, celebrada en el Ayuntamiento, también ha participado el jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y otros mandos del cuerpo, así como responsables de la Policía Local, ha indicado la Delegación en nota de prensa.

Las fiestas la Virgen Niña reúnen a miles de personas, especialmente durante el fin de semana, e incluyen varios festejos taurinos, centrados en los encierros y las sueltas de vaquillas, lo que exige llevar a cabo una serie de medidas preventivas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El plan de seguridad contempla el refuerzo del número de agentes de la Guardia Civil, con efectivos de Seguridad Ciudadana y del Sector de Tráfico, así como de varias unidades especializadas como la USECIC que estará presente en todos los encierros, el día del chupinazo y las noches del viernes y el sábado.

Tanto el delegado como el alcalde han destacado la colaboración y coordinación permanente de la Guardia Civil y la Policía Local en Ampuero, que se intensifica para estas fiestas.

DE LOS MUNICIPIOS MÁS SEGUROS DE CANTABRIA

En la Junta Local de Seguridad también se han analizado los datos de seguridad y se ha destacado que el municipio continúa siendo uno "de los más seguros de Cantabria", con una tasa de criminalidad de 33,9 delitos por cada 1.000 habitantes, casi 10 puntos por debajo de la regional.

Igualmente, se ha detallado que Ampuero cerró 2025 con un descenso de la criminalidad del 5,7%, una tendencia positiva que continúa en 2026.

INSTALACIÓN DE PUNTO VIOLETA

En la reunión también se han abordado asuntos relacionados con la violencia de género y la coordinación institucional necesaria para trabajar ante este grave problema social.

En este sentido, tanto la Delegación como el Ayuntamiento se han emplazado a reforzar más la colaboración en esta materia e instalarán un punto violeta durante las fiestas.

DISPOSITIVO PARA LA BIEN APARECIDA

Por otro lado, en el encuentro también se ha coordinado el dispositivo especial para la festividad de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria.

Por ello, también han participado en la Junta de Seguridad el presidente de la Junta Vecinal de Hoz y Marrón, José García Lombera, y el superior de la Comunidad de los Trinitarios de Santuario de la Bien Aparecida, Vicente Basterra.

En el dispositivo participarán efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Laredo, de la Comandancia y unidades de la USECIC, del Sector de Tráfico y el Equipo Pegaso con drones.