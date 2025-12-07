Ana Mena, Juan Magán y Metrika, en el Negrita Music Festival Santander 2026

Archivo - La cantante Ana Mena.-ARCHIVO - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Negrita Music Festival Santander, que celebrará su quinta edición el viernes 27 y el sábado 28 de agosto de 2026 junto a la playa de la Virgen del Mar, ha anunciado a los primeros artistas confirmados en su cartel, entre los que destaca la presencia de Ana Mena, Juan Magán, Xyio Fernández, D. Valentino, MVRK, Ladiferencia2006 y Metrika.

Tras este anuncio, el festival ha puesto a la venta este domingo sus abonos para acudir a todos los conciertos, que se pueden adquirir en las páginas webs www.negritamusicfestival.com o www.conciertosdecantabria.com, con distintas opciones en función de si se reserva la posibilidad de acampar.

Así, el Abono General, que da acceso a la zona general del recinto durante las dos jornadas, tiene un precio de 49,50 euros más gastos durante la oferta de lanzamiento, mientras que el Abono General + Zona de Acampada se puede adquirir desde 104,50 euros más gastos, y permite el acceso a la zona general del festival y a la zona de acampada junto al recinto, situada en el camping de la Virgen del Mar.

Además, también está a la venta el Abono VIP, que permite el acceso a la zona VIP, a primera fila junto al escenario y a la zona general del festival e incluye 12 euros en formato cashless, que se puede adquirir por 66 euros más gastos durante la oferta de lanzamiento. En el caso del Abono VIP + Zona de Acampada, el precio inicial es de 121 euros más gastos.

El festival Negrita Music Festival Santander está organizado por Mouro Producciones y coproducido por Bardinet, además de contar con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Santander o el Gobierno de Cantabria y el patrocinio de empresas privadas, ha informado la organización.