Ana Obregón toma posesión como diputada del PRC en sustitución de Marcano

Toma de posesión de Ana Obregón del PRC en sustitucion de Marcano. - JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE/PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ana Obregón Abascal, actual concejala del PRC en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, ha tomado este lunes, 13 de abril, posesión como diputada en el Parlamento de Cantabria para ocupar el puesto que ha dejado Javier López Marcano, fallecido el día 2 a los 71 años de edad de un infarto.

Obregón ha prestado juramento ante la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cantabria en defensa de los intereses de los cántabros al inicio de la sesión plenaria, tras ser proclamada diputada electa de la Cámara regional por acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria del 8 de abril de 2026, en sustitución de Marcano.

A continuación, la parlamentaria se ha dirigido a la bancada regionalista y ha dado la mano al secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y a la candidata a las elecciones, Paula Fernández, y ha ocupado su asiento, ubicado al lateral derecho, junto a la diputada Rosa Díaz. Tras la toma de posesión de Obregón, Revilla, cabizbajo, ha abandonado momentáneamente el hemiciclo.

Está previsto que Obregón intervenga sobre las 16.30 horas en el punto cinco del orden del día del Pleno de este lunes, relativo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el impulso de medidas preventivas para evitar la propagación de la dermatosis nodular contagiosa.

Obregón, que ocupaba el número 9 en la candidatura con la que el PRC concurrió a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y que se quedó entonces sin escaño ya que su partido logró ocho, vuelve a la Cámara regional, donde ya fue parlamentaria durante dos legislaturas, de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023, además de secretaria primera de la Mesa del Parlamento de 2019 a 2023.

En cuanto al cargo de vicepresidente segundo del Parlamento cántabro que ocupaba Marcano, el PRC tiene que presentar una propuesta, que aún está pendiente de decidir, han indicado fuentes regionalistas a Europa Press.

ANA OBREGÓN

Ana Obregón Abascal (natural de Santa María de Cayón), tiene 45 años y es nieta del histórico fundador del PRC Eduardo Obregón Barreda.

Es concejala de Cayón desde 2007, tarea que compatibiliza con su actividad profesional como ingeniera química en la empresa pública Cantur, donde trabaja desde 2004 y ha ocupado diversos cargos en los departamentos Técnico, de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales. En la actualidad es responsable del área de Seguridad Laboral.

Llegó a ser alcaldesa en funciones durante unos días tras la dimisión de Pilar del Río (AIDC) el 31 de agosto de 2024 por "trabas y presiones" (gobernó dos años en mayoría absoluta con el PP y el último como independiente en coalición con el PRC y PSOE).

Aunque Obregón presentó su candidatura para dirigir la Alcaldía, en el Pleno del 13 de septiembre de 2024 resultó elegido nuevo alcalde del municipio Francisco Javier Viar (PP), gracias a los votos de su partido y de la Agrupación Independiente de Cayón (AIDC).