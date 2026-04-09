Ana Obregón tomará posesión el lunes como diputada por el PRC, ocupando el puesto dejado por Marcano

Archivo - Ana Obregón Abascal, diputada del PRC.- Archivo - PRC - Archivo

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ana Obregón Abascal, actual concejala del PRC en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, tomará el lunes, 13 de abril, posesión como diputada en el Parlamento de Cantabria para ocupar el puesto que ha dejado en la bancada regionalista Javier López Marcano, fallecido el día 2 a los 71 años de edad de un infarto, según han confirmado este jueves a Europa Press fuentes del PRC.

De esta manera, Obregón, que ocupaba el número 9 en la candidatura con la que el PRC concurrió a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y que se quedó entonces sin escaño ya que su partido logró ocho, volverá a la Cámara regional, donde ya fue parlamentaria durante dos legislaturas, de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023, además de secretaria primera de la Mesa del Parlamento de 2019 a 2023.

Ana Obregón (Santa María de Cayón) es ingeniera química y tiene una larga trayectoria en Cantur, donde ha ocupado distintos cargos.

Actualmente es concejala del PRC en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y llegó a ser alcaldesa en funciones durante unos días tras la dimisión de Pilar del Río (AIDC) el 31 de agosto de 2024 por "trabas y presiones" (gobernó dos años en mayoría absoluta con el PP y el último como independiente en coalición con el PRC y PSOE).

Aunque Obregón presentó su candidatura para dirigir la Alcaldía, en el Pleno del 13 de septiembre de 2024 resultó elegido nuevo alcalde del municipio Francisco Javier Viar (PP), gracias a los votos de su partido y de la Agrupación Independiente de Cayón (AIDC).