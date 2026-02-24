Hasta año y medio de cárcel a cinco acusados por fingir un accidente para cobrar del seguro

Archivo - Sede de Salesas. Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Audencia Provincial. Fiscalía. - EUROPA PRESS - Archivo

Reconocen los hechos en el inicio del juicio y se conforman con las penas pactadas entre las acusaciones y las defensas SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a penas de hasta un año y medio de cárcel a cinco personas por ponerse de acuerdo para fingir un accidente de tráfico y cobrar indemnizaciones de la aseguradora, que abonó 12.800 euros a tres de los implicados, por delitos de falsedad y estafa.

Todos ellos han reconocido los hechos al inicio del juicio contra ellos, previsto este martes en la Sección Primera de la AP, y se han mostrado conformes con las penas pactadas entre las partes, que suponen una rebaja tanto de la privativa de libertad, que antes de la vista era de hasta dos años y medio, y de las multas a pagar, que han pasado de un máximo de 3.300 euros a 1.440.

En concreto, y según el acuerdo al que han llegado acusaciones -fiscal y compañía aseguradora- y defensas, se han impuesto esas penas a tres de los procesados, mientras que para los otros dos, que se enfrentaban a dos años de prisión y multa de 2.700 euros, se ha quedado en un año de cárcel y 1.080 euros.

Según el relato de lo ocurrido recogido en el escrito de la Fiscalía, que no ha modificado su calificación de los hechos, los cinco enjuiciados se concertaron para obtener un injusto enriquecimiento y decidieron simular un siniestro de circulación por colisión en Santander.

Su objetivo era formular posteriormente reclamaciones a la compañía aseguradora del vehículo de uno de los procesados. Para ello, fingieron que el vehículo conducido por uno de ellos había chocado contra el que dirigía otro de los procesados y en el que supuestamente viajaba con tres mujeres, y ello pese a que dicho choque "nunca había ocurrido".

PARTE AMISTOSO Y RECLAMACIONES

Según el plan preestablecido, elaboraron un parte amistoso de accidente y lo presentaron ante la aseguradora del automóvil del primer implicado. La compañía, convencida de que el accidente era real, tramitó las reclamaciones que formularon los ocupantes del segundo turismo en las que afirmaron haber sufrido lesiones, y pagó a tres de ellos un total de 12.800 euros.

Sin embargo, las "extrañas circunstancias" de la colisión alertaron a la mercantil, que ante la reclamación formulada por una de las mujeres se negó a abonar la indemnización reclamada por esta.

Entonces, esta acusada presentó una demanda judicial contra la compañía aportando el parte amistoso y reclamando 6.044 euros. En el juicio, testificaron ella y dos de los acusados, pero "no lograron su propósito de embaucar al juzgador", que desestimó la demanda.

Por todo ello, la fiscal considera a los cinco acusados autores de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa.

Y la compañía aseguradora, que ejerce la acusación particular, considera que los tres que comparecieron en el juicio civil cometieron un delito de falsedad en concurso con uno de estafa procesal, por los que pedía para cada uno cuatro años de cárcel.

Para los otros dos, como autores de un delito de falsedad en concurso con otro de estafa, reclamaba tres años de prisión. Las dos acusaciones solicitaban que los cinco acusados indemnicen a la aseguradora de manera conjunta y solidaria en 12.300 euros.