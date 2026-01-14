El aparcamiento en altura del Mercado de Ganados abrirá en febrero y se regulará mediante la ERA

Aparcamiento en altura del Mercado Nacional de Ganados - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo aparcamiento en altura construido en el exterior del Mercado Nacional de Ganados (MNG) de Torrelavega entrará en funcionamiento en los primeros días de febrero y será gratuito, aunque para que haya rotación se incluirá dentro del sistema ERA (Estacionamiento Regulado Activo).

Esta dotación cuenta con tres plantas en las que se distribuyen 223 plazas de aparcamiento. Su construcción, a cargo de la UTE Tektia-El Ferial, ha supuesto una inversión de más de 5,6 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos.

Con este parking en altura -que acogerá los equipos del servicio municipal de Movilidad, Energía y Medio Ambiente y una zona de oficinas- y el de La Carmencita inaugurado el pasado mes de abril, la ciudad tendrá ahora cerca de 900 plazas más.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este miércoles la nueva instalación junto al alcalde, Javier López Estrada; y al consejero de Fomento, Roberto Media, así como numerosos miembros de la Corporación municipal.

Como han subrayado, con esta actuación se ponen a disposición de los ciudadanos aparcamientos "a un paso del centro neurálgico de la ciudad", que darán servicio a lugares cercanos el Pabellón Vicente Trueba, la Fundación Asilo, el MNG para sus ferias o el mercadillo de los jueves, el centro de salud de la Avenida de España, los juzgados, los institutos y colegios de la zona o el Ayuntamiento.

También han recordado las dificultades para desarrollar este parking en altura, ya que fueron necesarios dos modificados del proyecto y licitarlo en dos ocasiones -tras un error al omitir costes correspondientes al hormigón-, con el consiguiente encarecimiento en "casi un millón de euros".

Todo ello en un "tiempo récord" para cumplir con los plazos de los fondos europeos, ha destacado la presidenta, que ha puesto en valor la "extraordinaria capacidad de gestión" que ha tenido su Gobierno y también el "clarísimo ejemplo del nivel de compromiso político" entre administraciones.

Buruaga ha asegurado que se trata de una actuación "muy necesaria y muy demandada" en Torrelavega, municipio con el que ha subrayado que su Gobierno "se está volcando con inversiones sin precedentes que superan ya los 100 millones de euros".

"Nunca antes se había invertido tanto en Torrelavega", y además se está haciendo "en muy buena sintonía con el Ayuntamiento", ha celebrado la jefa del Ejecutivo, que también ha aprovechado para recalcar que su proyecto para la "transformación" de esta ciudad "no se detiene aquí" pese a no haber podido aprobar los Presupuestos para 2026.

"El hecho de tener un presupuesto prorrogado no ayuda, supone menor capacidad de gasto, más restricciones, más dificultades en la gestión y es un freno que nos obliga a priorizar las obligaciones ya adquiridas, los proyectos que ya están en marcha". "Mucho más complicado es con un presupuesto prorrogado poder abordar acciones nuevas", pero "en ningún caso implica renunciar a nuestros objetivos", ha sentenciado.

Así, ha aclarado que "ninguno" de los compromisos de su Gobierno desaparece de la hoja de ruta. En concreto, ha citado la carretera Ganzo-Duález, el Conservatorio de Música y Danza, los Cines Pereda, el nuevo edificio de hospitalización de Sierrallana o la transformación del Ferial.

Por su parte, el alcalde ha ensalzado las acciones puestas en marcha por su equipo de Gobierno (PRC-PSOE) para dar solución la falta de aparcamiento. Una estrategia de movilidad que "probablemente ninguna otra ciudad de España haya hecho" y que incluye los dos aparcamientos en altura, la comarcalización del Torrebus -que ya llega a los municipios vecinos de Reocín, Polanco y Cartes-, el sistema de bicicletas eléctricas o la ERA.

Este sistema "cada vez tiene más usuarios" y "ha permitido multiplicar el uso y la frecuencia de las plazas de aparcamiento de nuestra ciudad", ha dicho tras anunciar que las nuevas plazas del parking del MNG formarán también parte de la ERA.

Para ello, el equipo de Gobierno ha presentado un borrador que contempla la división por zonas distinguidas con diferentes colores en función del tiempo de estacionamiento permitido, que será mayor en el caso de estos aparcamientos cubiertos.