Aparece el cadáver de una tortuga laúd en la playa de Portio

Aparece el cadáver de una tortuga laúd en la playa de Portío - REVARCA

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una tortuga laúd, la especie de quelonios marinos más grande del mundo, apareció el pasado lunes en la playa de Portio de Liencres, en el municipio de Piélagos.

Técnicos de la Red de Varamientos de Cantabria (ReVarca) se encargaron de la retirada del ejemplar, que trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Villaescusa, y de la recogida de muestras y biometría.

Según ha señalado a Europa Press el responsable de comunicación de la red, Diego de Vallejo, la tortuga presenta un avanzado estado de descomposición y carece de órganos, por lo que no es posible realizar la autopsia y conocer las causas de la muerte.

Por este mismo motivo, tampoco se puede saber con exactitud el peso del ejemplar, que podría rondar los más de 100 kilos. Esta especie de tortugas llega a pesar aproximadamente 600 kg.

El cuerpo fue encontrado el domingo. Sin embargo, la marea lo arrastró y no ha sido hasta el lunes cuando lo devolvió a la orilla.

Como característica, esta tortuga no tiene un caparazón sólido y consistente como el resto, sino que es mucho más blando. Por ello, los ingleses la llaman "tortuga espalda de cuero", señala ReVarca en sus redes sociales.