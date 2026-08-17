Aparece un centenar de aves muertas en la ría de San Martín de Suances

Aparición de aves muertas en la ría de San Martín, en Suances - AYUNTAMIENTO DE SUANCES

SUANCES, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Suances ha informado de la aparición de alrededor de un centenar de aves muertas en la ría de San Martín por causas aún a falta de determinar.

Por ahora, la gripe aviar ha sido "descartada" como causa y se trabaja con la posibilidad de que pueda tratarse de un brote de botulismo, si bien todavía no hay confirmación definitiva, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento ha informado de que la mayoría de aves muertas son ejemplares de patos, cisnes y tarro blanco, aunque posteriormente han aparecido también algunos de gaviotas.

VALLADO

Mientras se determina el origen de las muertes de estas aves, "y con el objetivo de prevenir posibles riesgos y evitar que otros animales puedan acceder a la zona afectada y que, en consecuencia, la cadena trófica pueda ser dañada", el Ayuntamiento y la Asociación Proyecto Ría San Martín han colocado un vallado de protección, delimitando el área en el que se han localizado las aves muertas.

El Consistorio ha explicado que esta actuación tiene un carácter preventivo y busca evitar que animales puedan acudir a la zona y entrar en contacto con los ejemplares afectados, reduciendo así el riesgo de propagación o de generación de un posible foco de contaminación mientras se determina el origen de las muertes.

El Ayuntamiento ha indicado que se encuentra a la espera de que el Servicio de Montes determine y comunique oficialmente las causas de la mortandad de las aves retiradas y le ha solicitado que agilice el proceso de análisis de las mismas como también de las aguas de la ría, analítica que también ha procedido a realizar ya el Consistorio quedando a la espera de los resultados.

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado un mensaje de tranquilidad, señalando que se están siguiendo las indicaciones de los servicios competentes y que las actuaciones se están desarrollando de manera coordinada con las entidades implicadas "a la espera de un diagnóstico para poder activar el protocolo de actuación tal y como se ha informado desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria".

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN

El Consistorio ha indicado que continuará realizando un seguimiento de la situación y "adoptará las medidas que sean necesarias en función de los resultados y de las indicaciones de los organismos responsables, manteniendo la colaboración con la Asociación Proyecto Ría San Martín para contribuir a la protección y conservación de este espacio natural".

Ha resaltado que la ría de San Martín es considerado uno de los 44 humedales más importantes de Cantabria, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ayuntamiento de Suances ha agradecido la colaboración de todas las personas y entidades implicadas y ha advertido de la importancia de no acceder a la zona delimitada ni manipular las aves muertas, a la espera de que los servicios técnicos determinen definitivamente el origen de esta mortandad.