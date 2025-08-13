Aparece muerto en su celda el autor del atropello mortal de la S-20

Archivo - Centro penitenciario de El Dueso - COLEGIO DE LA ABOGACÍA - Archivo

El hallazgo del cuerpo se produjo este miércoles sobre las 8.00 horas tras un recuento de presos

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor que atropelló mortalmente el pasado enero a una mujer en la S-20 de Santander, en la zona de Monte, ha aparecido este miércoles muerto en su celda de la prisión del Dueso, en Santoña.

Según ha podido saber Europa Press, el hallazgo de E.M.G. ha tenido lugar sobre las 8.00 horas durante el recuento de presos realizado tras el cambio de turno de los funcionarios de prisiones.

Han sido los trabajadores que iniciaban el turno los que han hallado el cuerpo de este hombre ahorcado en la celda. Se ha comprobado que llevaba varias horas sin signos vitales con lo que nada se ha podido hacer para salvar su vida.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado a Europa Press que se llevarán a cabo diligencias judiciales para esclarecer lo sucedido.

E.M.G. estaba en prisión provisional en El Dueso desde enero, cuando el día 16 de ese mes fue detenido por atropellar mortalmente a una mujer de 72 años en la S-20, en Monte, a la altura del supermercado Aldi.

Ese día, el hombre, que tenía 28 años en el momento de los hechos, conducía una furgoneta y, tras subirse a la acera y atropellar a la mujer, se dio a la fuga a pie y fue posteriormente detenido en las inmediaciones tras esconderse en una vivienda que no era suya. Además, dio positivo en alcohol y drogas.

Fruto de las investigaciones, se comprobó que nunca había tenido carné de conducir y que la furgoneta del accidente había sido robada poco antes en la zona de la Biblioteca Central.

Además, en los instantes previos al atropello mortal había tenido dos accidentes en la S-20, primero colisionando con otra furgoneta y dándose a la fuga sin aportar datos y después chocando contra un turismo tras cruzar recta una rotonda. Como consecuencia de este segundo suceso, resultó herida leve una pasajera menor de edad.

La furgoneta prosiguió la marcha y se subió a la acera, por la que circuló 35 metros, donde impactó contra una farola del alumbrado público y atropelló a la mujer de 72 años que estaba esperando para cruzar por el paso de peatones con semáforos.

Después de los hechos y de ser detenido, pasó a disposición judicial como investigado en unas diligencias abiertas por delito de homicidio por imprudencia grave; delito de abandono del lugar del accidente, delito contra la seguridad vial, hurto de uso de vehículo y delito de allanamiento, que podrían acarrearle una pena de alrededor de 10 años.

El Juzgado del Instrucción número 4 de Santander decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Al menos, a comienzos del verano se continuaba con la instrucción de la causa por el atropello y E.M.G. seguía en prisión provisional.

Cuando sucedió el atropello este hombre estaba pendiente de juicio por la muerte de 29 perros en una nave industrial de Tagle (Suances). En junio fue condenado por estos hechos a un año de cárcel y a tres años de inhabilitación para el cuidado o la tenencia de animales tras alcanzarse una conformidad.

Y es que E.M.G. estaba al cuidado de 30 perros, de los que 29 murieron después de que éste dejara de proporcionarles bebida y alimentos.

Por ello, 29 murieron y otro más quedó "famélico y al borde de la muerte". En este último caso fue evitada por la intervención realizada en la nave por agentes del Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el 15 de enero de 2022.