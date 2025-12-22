La APC concede el Premio Estrañi 2025 al periodista cántabro Miguel Ángel Noceda

El periodista cántabro Miguel Ángel Noceda. - APC

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) ha acordado por unanimidad conceder el Premio José Estrañi2025 al periodista cántabro Miguel Ángel Noceda Llano, en reconocimiento a su "destacada" trayectoria profesional como periodista de información económica, su labor como director de los cursos de Economía para periodistas que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) así como su trabajo al frente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

Tras conocer la noticia, Noceda ha declarado sentirse "honrado y muy agradecido a sus paisanos periodistas por el premio", ha indicado la asociación en nota de prensa.

La APC ha elegido a Noceda (Comillas, 1957) entre las nueve candidaturas presentadas a la XIX edición de este premio, que reconoce los méritos profesionales a destacados periodistas cántabros que hayan llevado a cabo su trayectoria tanto dentro como fuera de la región.

El jurado ha acordado conceder el premio al periodista por la "calidad" de su trabajo y su "dilatada" carrera profesional en el ámbito de la información económica que le hizo merecedor en el año 2019 del premio Carlos Humanes de Periodismo Económico.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Noceda se inició en el mundo del periodismo en 1979 en la revista 'Mercado'.

En 1985 se incorporó a la redacción del diario económico 'Cinco Días' y en 1988 pasó a formar parte del equipo fundador de 'La Gaceta de los Negocios'.

Desde octubre de 1989 hasta enero de 2022 formó parte de la plantilla de 'El País', donde ha sido redactor jefe de Economía y corresponsal de esta misma área.

Noceda dirige el máster de Economía que organiza la Asociación de Periodista de Información Económica de la que ha sido presidente entre 2002 y 2007. Es autor del libro 'Radiografía del empresariado español' (Catarata) y 'La Economía de la democracia' (Espasa).

En junio pasado presentó en Santander su último trabajo editorial, 'Fiascos S.A.' (Debate), un volumen en el que repasa los grandes fracasos empresariales en España desde la llegada de la democracia.

Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 2008 y preside la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) desde mayo de 2022.

El Premio José Estrañi, que lleva el nombre del primer presidente de la Asociación de la Prensa de Cantabria, será entregado durante la fiesta anual que celebra la APC, el próximo día 30 de enero, coincidiendo con la conmemoración de su patrón San Francisco de Sales.

Los últimos premiados han sido Asun Gómez Bueno, Juan Carlos Flores-Gispert, José María Pérez González 'Peridis', Berna González Harbour, Lino Javier Palacios, Jesús Martínez Teja, Pablo Hojas Cruz, Joaquín Arozamena, Cuevas de Cantabria y Donata Bustamante.

El Centro Coordinador de Emergencias de Cantabria 112, Fernando Jáuregui, Francisco Pérez González, María Teresa Liaño y Radio Santander fueron premiados con este galardón en anteriores ediciones.

También lo han recibido Francisco Rado, la UIMP, Manuel Bustamante, Manuel Gutiérrez Aragón, Fermín Bocos, el Ayuntamiento de Santander, Alfonso Prieto Quintanilla, José Emilio Pelayo, la Asociación Empresarial de Hostelería, Manuel Ángel Castañeda, El Diario Montañés, Jesús Delgado, Consorcio Altamira, Jesús de la Serna y Paloma O'Shea.