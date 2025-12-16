La APDC premia a Dennis González por ser el primer hombre en colgarse una medalla en el Mundial de sincronizada

La APDC premia a Dennis González por ser el primer hombre en colgarse una medalla en el Mundial de rutina libre - APDC

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gala del Deporte Cántabro, que tendrá lugar el 27 de diciembre en el Palacio de Festivales, a las 19.30 horas, reconocerá a Dennis González (Rubí, 2004) con el Premio Cantabria por ser el primer hombre en ganar una medalla mundialista en la prueba de rutina libre de natación sincronizada.

De esta forma, la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC), organizadora del evento, ha calificado como "histórico" el logro del nadador catalán.

En el último Mundial, celebrado de Singapur, González consiguió un total de cinco medallas en natación artística (oro en dúo mixto libre junto a Iris Tió; platas en rutina técnica y rutina técnica del dúo mixto con Mireia Hernández; y bronces en rutina libre por equipos y equipo acrobático), ha informado la APDC.

Junto a Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Alisa Ozhogina, Paula Ramírez, Sara Saldaña e Iris Tió, fue el primer hombre en alzarse con un bronce en la historia de la prueba.

Su palmarés suma más de 30 medallas internacionales en las que destacan 9 oros, 6 platas y 5 bronces entre campeonatos del mundo y europeos. Su próximo reto serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde aspira a volver hacer historia.

Hijo de entrenadora de natación artística, Dennis González pronto supo que lo suyo no era el waterpolo, sino el deporte de su madre. "Mi madre, creo que por protegerme, tenía miedo de que al empezar un deporte como éste, que entonces no estaba tan bien visto, y porque yo era al final un crío, tuviera más problemas por ello", ha dicho.

"Al ver a Pau -Ribes- en el Mundial con Gemma -Mengual-, le dije a mi madre, 'por qué si él puede hacerlo, yo no'". No sabía entonces que Ribes sería su amigo y Mengual, su entrenadora en este camino. Comenzó con 13 años.

González Boneu cree que la incorporación de los hombres puede cambiar el futuro de la natación artística, porque "hay pocas disciplinas en el deporte que sean mixtas y creo que es algo que está gustando muchísimo. Es muy bonito de ver, no solo en el dúo mixto, sino también en los equipos".

"Todos tenemos nuestra personalidad, independientemente si eres chico o chica, y cuanta más diversidad haya, más aprenderemos y disfrutaremos. Creo que ha sido un gran paso para este deporte y que estamos ayudando a que, poco a poco, se normalice, que es lo más importante", ha asegurado.