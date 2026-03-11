Aplazadas las movilizaciones en la SRECD tras "reactivarse" la negociación con Cultura

Archivo - Foto de archivo. Integrantes del comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD). - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), dependiente del Gobierno de Cantabria, ha aplazado los paros parciales previstos este mes y la huelga anunciada para abril tras "reactivarse" las negociaciones de distintas reivindicaciones sindicales.

Así lo ha decidido el órgano sindical, del que forman parte UGT y CCOO, después de una reunión con el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y la Dirección de la SRECD y tras acordarse un calendario de negociación, que desde este mismo mes ya abordará la constitución de la mesa para negociar un nuevo convenio colectivo con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Para ello, la empresa aportará la documentación requerida por los sindicatos, incluido un borrador de la plantilla orgánica de plazas para iniciar la negociación de la mencionada Relación de Puestos de Trabajo en abril.

Según ha precisado el comité de empresa de la SRECD en un comunicado, en la reunión se decidió también dar cobertura de todas las bajas, permisos o vacantes que dispongan de bolsa o a través de aumentos de jornada o movilidad funcional, además de convocarse las bolsas de empleo más urgentes.

La SRECD también trasladará a los sindicatos un borrador de las bases de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022 para iniciar su negociación "con la idea de que estos procesos sirvan también para generar bolsas de empleo", ha explicado el presidente del comité de empresa, Rodolfo Higuera (UGT).

Además, ha indicado que la SRECD se ha comprometido igualmente a reducir la asignación a empresas externas de "servicios que tienen que ser cubiertos por personal propio".

El presidente del comité ha advertido que se aplazan las movilizaciones "hasta comprobar que se cumplen estos compromisos de negociación y con la posibilidad de que se retomen si se incumplieran".