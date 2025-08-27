Aprobada de forma definitiva la ordenanza fiscal del servicio de residuos de Santander tras no recibir alegaciones

Archivo - Varios contenedores con basura.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

La tasa se aplicará de forma efectiva a partir del 1 de enero de 2026

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander dará cuenta este jueves de la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal del servicio de gestión de residuos, tras no registrar alegaciones una vez finalizado el periodo de exposición pública.

La nueva ordenanza establece la aplicación de una tasa específica de basuras que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, en cumplimiento con la obligación legal contemplada en la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta normativa estatal determina que los municipios deben financiar en su totalidad el servicio de recogida y tratamiento de basuras.

Para cumplir con ella, el Ayuntamiento de Santander encargó a la Universidad de Cantabria la elaboración de un estudio técnico con el fin de definir una tasa ajustada a la realidad del municipio y a las condiciones de la ley.

El resultado es un modelo que diferencia entre usos residenciales y no residenciales, y que, dentro de cada grupo, aplica tarifas progresivas según el número de empadronados o la actividad económica y superficie del inmueble.

Además, se incluyen bonificaciones para situaciones de vulnerabilidad social y para quienes practiquen buenas prácticas ambientales.

La tasa se aplicará de manera efectiva a partir del 1 de enero de 2026, con notificaciones personalizadas a los contribuyentes, y la posibilidad de abonar el importe en un único pago o en tres plazos.

Además, el Ayuntamiento prevé lanzar una campaña de información pública y habilitar canales específicos de atención ciudadana para resolver dudas y tramitar bonificaciones, ha indicado en nota de prensa.