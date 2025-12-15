Aprobado el convenio colectivo de trabajo del TUS de Santander

Archivo - Autobús del TUS - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este lunes el nuevo convenio colectivo de trabajo del Servicio Municipal de Transportes Urbanos (TUS), cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

El acuerdo supone "un avance relevante en la mejora de las condiciones laborales y en el reconocimiento de derechos de la plantilla del servicio", según el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, que ha indicado que la aprobación culmina un proceso de negociación que se ha prolongado durante un año y medio.

Navarro ha indicado que el pasado mayo se alcanzó un preacuerdo -respaldado por el 74 por ciento de los votos emitidos en la consulta realizada por la parte social-, y en octubre, una vez finalizado el proceso de diálogo y consenso entre ambas partes, se aprobó el texto de forma definitiva. Tras la emisión de los informes jurídicos y económicos favorables, que avalan este acuerdo, el convenio ha sido aprobado formalmente por la Junta de Gobierno Local.

En cuanto a las mejoras incorporadas respecto al convenio anterior, el nuevo texto supone un avance significativo en el reconocimiento de derechos laborales del conjunto de la plantilla.

Se igualan las cuantías de las becas a las del resto de empleados municipales y se reconoce para los conductores el tiempo destinado a uniformarse como tiempo efectivo de trabajo, compensándolo económicamente para que no repercuta en los tiempos de prestación del servicio.

Igualmente, se reconoce al personal técnico y de oficina la disponibilidad para realizar funciones distintas de las propias, de forma que el servicio que se presta (tanto de atención al público como de consultas, reparaciones, etcétera) no se vea interrumpido por la ausencia de un compañero, siendo como es un servicio público que se presta los 365 días del año.

Finalmente, se incluye a todo el personal del servicio dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo, "una reivindicación histórica de la parte social".

Navarro ha puesto en valor que ambas partes han sido capaces de llegar a un entendimiento "desde el diálogo y la responsabilidad, sin generar trastornos a los usuarios del servicio a lo largo de toda la negociación", y ha subrayado la importancia de que el proceso se haya desarrollado garantizando en todo momento la normal prestación del transporte público en la ciudad.

Asimismo, ha señalado que este convenio refleja el "compromiso municipal por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del TUS, entendiendo que unas condiciones de trabajo más justas y adaptadas a la realidad del servicio redundan directamente en una mayor calidad del transporte público y en el fortalecimiento de un modelo de movilidad sostenible eficiente y fiable para Santander".

"Reforzamos nuestra apuesta por el diálogo social, la estabilidad laboral y la mejora continua del transporte público como uno de los pilares fundamentales de la movilidad sostenible de la ciudad", ha concluido el concejal.