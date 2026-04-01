Aprobado de forma inicial el PROT, que marca "un antes y un después" en la política territorial de Cantabria

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, informa en rueda de prensa sobre el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT). - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha aprobado inicialmente este miércoles el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que marca "un antes y un después en la política territorial de Cantabria".

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), que ha resaltado que este documento "imprescindible" para planificar el futuro de la región y que va a definir durante décadas su desarrollo, ha sido redactado con el "máximo consenso posible".

Según ha informado, el documento inicial fue presentado el pasado 29 de diciembre y en el proceso de consultas llevado a cabo en los tres últimos meses se han recibido "numerosas" sugerencias de ciudadanos y de varias administraciones del Estado, como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), la Demarcación de Costas, ADIF, Aviación Civil o la Confederación Hidrográfica del Ebro, todas las secretarias generales del Gobierno y 25 direcciones generales distintas.

El consejero ha indicado que "todas" esas consideraciones se han tenido en cuenta y se han incorporado al documento que se ha aprobado inicialmente este miércoles.

Así, a partir de ahora, el Plan se publicará el 7 de abril en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en la página web Territorio de Cantabria y en el Portal de Transparencia; y se someterá a información pública y audiencia singularizada a la Administración General de Estado, los ayuntamientos, las consejerías, las comunidades autónomas limítrofes y la Federación de Municipios de Cantabria, durante un plazo de 45 días, acompañado del correspondiente documento ambiental estratégico.

Mientras que el 14 de abril ya ha sido convocado el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU), en el que están representados todos los agentes sociales con alguna vinculación con el territorio de Cantabria, para exponerles el contenido del documento.

Así, tras la evaluación de las alegaciones y la obtención de la Declaración Ambiental Estratégica, el PROT será aprobado provisionalmente por la CROTU, y avanzará hacia su aprobación definitiva, constituyendo el proyecto de ley que el Gobierno de Cantabria espera remitir al Parlamento este año para su tramitación.

Media ha subrayado que llevan "25 años" esperando a tener este documento y no pueden "perder la oportunidad de aprobarlo con el máximo consenso posible", por lo que ha invitado a todo el mundo a que participe en este periodo de información pública que se abre este miércoles y que confía que "enriquecerán" el documento final.

"MOMENTO HISTÓRICO"

Para Media, la aprobación inicial del PROT es un momento "histórico" y un paso "necesario y muy importante" que, no obstante "llega con demasiados años de retraso", ya que tras la aprobación de la Ley del Suelo en 2001, todos los intentos de dotar a la Comunidad Autónoma de este instrumento esencial "habían quedado aparcados".

"Acabamos con dos décadas de inacción en las que Cantabria ha carecido del instrumento básico que debía orientar su desarrollo territorial", ha subrayado.

El consejero ha recordado que al inicio de la legislatura, en julio de 2023, el Ejecutivo autonómico decidió "aprovechar lo que ya existía" para "no seguir dilatando indefinidamente la aprobación de un instrumento esencial para el futuro de Cantabria".

Así, tras analizar toda la documentación existente e identificar qué partes eran aprovechables se construyó sobre esa base un documento "coherente, completo y viable", que tiene que garantizar el buen uso del suelo, la conservación del medioambiente, el desarrollo urbano y rural y la planificación de las infraestructuras.

ZONA DE EXCLUSIÓN EÓLICA

El consejero ha subrayado que el documento introduce novedades "muy importantes". Entre ellas, establece una zona de exclusión eólica en todo el territorio de Cantabria, salvo en dos ámbitos concretos: El Área Funcional de Campoo Los Valles y Área Funcional de la zona oriental en sus límites con Castilla León y el País Vasco.

Asimismo, el PROT otorga una consideración prioritaria a las infraestructuras ferroviarias mixtas de alta velocidad Santander-Bilbao y Santander-Madrid, que pasan a ser consideradas como "elemento clave" de articulación territorial.

También potencia las Áreas de Desarrollo Rural, que permitirá que se puedan implantar allí actividades vinculadas a la fijación de población en el medio rural; y crea las Áreas de Desarrollo Económico Rural como una herramienta específica para los municipios en riesgo de despoblación.

Además, Media ha aclarado que el PROT "no tocará ni un ápice la protección del litoral" y el Plan de Ordenación del Litoral (POL) seguirá siendo un instrumento "muy útil", ya que una de sus misiones esenciales es "su vocación de protección del territorio".

En este punto, se identifican las áreas y sectores que requieren medidas especiales de conservación, ordenación o mejora, y se definen las bases de La Red de Infraestructura Verde y Azul (RIVA) que permitirá conservar el excepcional patrimonio natural de Cantabria.

"La ordenación del territorio se va a diseñar como un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de los valores naturales y culturales", ha reiterado.

SIETE ÁREAS FUNCIONALES

El consejero ha explicado que el PROT pretende que Cantabria funcione como "un sistema bien coordinado", donde las decisiones sobre vivienda, infraestructuras, actividad económica, movilidad y medio natural se adopten "de forma coherente".

Una visión que se concreta mediante la organización territorial en siete Dominios y Áreas Funcionales, que permiten adaptar las decisiones a "realidades sociales y económicas muy distintas". Se trata de Liébana, Saja Nansa, Besaya, Valles Pasiegos, Campoo Los Valles, Bahía de Santander y Área Oriental. Y también se diferencia entre el Dominio Costero y el Dominio de los Valles Interiores.

Además, ha indicado que la gestión del territorio se articulará a través de tres grandes componentes: El sistema urbano, la articulación territorial y el medio natural.

El Plan Regional de Ordenación Territorial permitirá también coordinar las políticas municipales y regionales y, al mismo tiempo, proporcionará al Estado un modelo de las prioridades de Cantabria.

Finalmente, Media ha destacado que el impacto del Plan es "muy significativo", tanto en el ámbito económico, ya que contribuye a mejorar la competitividad, facilitar la inversión y orientar el desarrollo; como el administrativo, al simplificar procedimientos, reducir cargas y mejorar la coordinación; y el social, ya que refuerza la cohesión territorial, mejora el acceso a los servicios y contribuye a la calidad de vida de los ciudadanos.