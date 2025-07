Se aprueba la revisión del Plan de Movilidad Sostenible de Santander para avanzar en la implantación de la ZBE

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves la revisión Plan de Movilidad Sostenible para avanzar en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que obliga a contar con un plan actualizado y ajustado a la Ley de Transición Energética.

La revisión ha salido adelante con los votos de PP e IU, las abstenciones de PSOE y PRC y el voto en contra de Vox, que ha rechazado este "parche necesario" para la ZBE y que ha avanzado que, si se hace realidad, hará "todo lo necesario para que se revoque".

Desde el equipo de Gobierno (PP), el concejal del área, Agustín Navarro, ha explicado que esta revisión es "necesaria" para continuar con la ZBE y ha asegurado que el nuevo Plan de Movilidad Sostenible estará en siete meses.

Aunque IU ha dado un voto de confianza al PP para elaborar el nuevo plan en ese plazo, el PSOE lo ha cuestionado y ha recordado que se está revisando un plan que data de 2010 lo que evidencia no una sino varias legislaturas "sin avances" en esta materia, en la que ha denunciado "retrocesos" con las políticas del PP.

Se ha referido a proyectos que "no se van a hacer" como el parking del Sardinero o el de Joaquín Costa que no se ha licitado, pero también a todo lo ocurrido con la nueva OLA, y ha lamentado que la revisión se hace de "urgencia" para recibir las ayudas europeas tanto para el transporte como para la ZBE. "Lo hacen por obligación y no por convicción", ha espetado el concejal socialista Javier González de Riancho.

Desde Vox, su portavoz, Laura Velasco, ha criticado que esta revisión es "un parche necesario para seguir implantando en ZBE" y ha advertido que su grupo hará lo que sea necesario para que sea revocada cuando se implante porque es una medida "innecesaria y una estafa pseudoambiental" y cuyo objetivo "no es otro que recaudar".

En la sesión también se ha aprobado la personación del Consistorio en el procedimiento judicial sobre los cambios de denominación de 18 calles de la ciudad que el grupo Vox, junto a Juan de Dios Dávila, nieto del General Dávila, ha llevado a los tribunales.

El Consistorio se personará en el procedimiento después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) admitiese a trámite el recurso contra el acuerdo adoptado en el Pleno ordinario del 24 de abril de 2025 y que salió adelante con el apoyo de toda la Corporación excepto Vox.

APARCAMIENTO EN ALTURA EN PALACIO DE FESTIVALES

En el apartado de mociones, el PP con sus votos ha rechazado la moción del PRC para urgir al Gobierno de Cantabria a que, en el plazo de un mes, active los trámites para la redacción, licitación y ejecución del aparcamiento en altura y naturalizado junto al Palacio de Festivales.

El concejal de Movilidad Sostenible ha recordado que se trata de un terreno que no es municipal, y ha apuntado que el anterior Gobierno PRC-PSOE no lo hizo y además urbanizó la zona con la eliminación de 40 plazas.

Frente a ello, ha asegurado que el Ejecutivo del PP sí trabaja en ello y ha avanzado la Consejería de Fomento sacará "en breve a licitación" por 150.000 euros y 10 meses la redacción del Plan de Aparcamientos Disuasorios de Cantabria en el que está contemplado este proyecto.

El portavoz regionalista, Felipe Piña, ha insistido en la necesidad de este proyecto ante el problema de aparcamiento en la ciudad y que es "especialmente grave" en el entorno de San Martín, donde ha cifrado en 500 las plazas que se han perdido en los últimos años y que se incrementarán con la ampliación del paseo marítimo de Gamazo a Los Peligros.

Además de la necesidad, ha enfatizado la viabilidad de que Santander cuente con aparcamientos en altura y ha recordado que en Torrelavega ya se ha construido uno, el de la Carmencita, con 544 plazas y gratuito. "¿Son más listos en Torrelavega? Parece que sí o los vecinos aprietan más igual", ha dicho el regionalista.

Desde el PSOE, el portavoz Daniel Fernández, ha recordado que los socialistas ya propusieron este proyecto en la campaña electoral de 2019 y ha criticado que el PP no impulse políticas para facilitar el aparcamiento a los vecinos y se "excuse en que el urbanismo de Santander es extremadamente difícil" cuando ellos los han diseñado "porque llevan gobernando toda la vida".

Por ello, ha denunciado que la situación se debe a que "no hay voluntad ni proyecto ni gestión del equipo de Gobierno" y el problema de aparcamiento también influye en los barrios "de primera y segunda" para el PP, porque hay vecinos en la zona centro, Castilla-Hermida, General Dávila, Cuatro Caminos, Barrio Pesquero o San Fernando-Calle Alta donde "aparcar por la noche es una absoluta pesadilla".

Desde Vox, Velasco ha señalado que su grupo es "partidario" de este aparcamiento pero ha cuestionado el plazo "inviable" planteado para ello por el PRC y ha dudado que el Gobierno del PP vaya a "hacer en un mes lo que no ha hecho en un año".

No obstante, Vox ha apoyado la iniciativa porque "aparcar en Santander se ha convertido en una auténtica odisea por las políticas del PP, por su afán recaudatorio, su persecución a los conductores y su obsesión por las políticas climáticas y la malentendida movilidad sostenible".

La alcaldesa, Gema Igual, ha manifestado que efectivamente "en Santander nos sobran coches" y la ciudad necesita aparcamientos como muchas otras.

Y, sobre el aparcamiento del Palacio de Festivales, ha asegurado que el expresidente cántabro del PRC Miguel Ángel Revilla le mintió cuando le aseguró que el existente seguiría abierto, a lo que se sumó la remodelación que impulsó el vicepresidente socialista Pablo Zuloaga, cuando este proyecto ya estaba sobre la mesa.