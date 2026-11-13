Arasti anima a las empresas cántabras a aprovechar el auge del sector de la defensa para abrir nuevas oportunidades

La III Jornada de la Industria de la Defensa reúe en Santander a las grandes compañías del sector - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha inaugurado este viernes la tercera edición de la Jornada de la Industria de la Defensa que ha reunido en el Centro Botín de Santander a las grandes compañías del sector para acercar sus necesidades a las capacidades de las empresas cántabras.

Durante su intervención en la jornada organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria y con el patrocinio de SODERCAN, Arasti ha apostado por aprovechar el auge del sector de la defensa y su capacidad de diversificación, innovación y competitividad para abrir nuevas oportunidades de inversión, innovación y empleo cualificado para el tejido industrial de la región.

"Estamos ante la oportunidad de abrir una nueva vía de crecimiento y diversificación para empresas que ya son competitivas. Y ahí está probablemente el gran reto, porque disponer de capacidad industrial no significa automáticamente estar en condiciones de entrar en esas cadenas de suministro", ha subrayado.

Teniendo en cuenta que Cantabria cuenta con una importante tradición y vocación industrial, que representa alrededor del 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), Arasti se ha mostrado partidario de promover que las capacidades existentes en la región puedan acceder a nuevas cadenas de valor, nuevos proyectos y nuevos mercados como los que ofrece el sector de la seguridad y la defensa.

En el caso de la industria de la defensa, el consejero ha señalado que Cantabria ya desarrolla tecnología para ámbitos estratégicos de defensa, espacio y seguridad con empresas como Erzia Technologies, Acorde o Celestia, pero ha animado a otras que, sin formar parte propiamente de la misma, cuentan con la capacidad que esta industria necesita.

En este sentido, ha puesto en valor la organización de esta jornada para conocer las necesidades de las grandes empresas tractoras del sector, analizar la estrategia y talento necesarios para competir en esa industria y la necesidad de cooperación empresarial a través de los clústeres y consorcios de exportación, por lo que ha reconocido el papel del Clúster de la Industria de la Defensa a la hora de conectar capacidades, generar oportunidades de colaboración y favorecer la incorporación de empresas a las cadenas de valor de la defensa.

En el acto inaugural también han participado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria, Fernando Rodríguez, quienes han coincidido en destacar la importancia de esta jornada para acercar las necesidades de las grandes empresas tractoras a las capacidades industriales y tecnológicas existentes en Cantabria.

LA JORNADA

Con la presencia de las principales compañías nacionales del sector, como Airbus Helicopters, EM&E Group, SENER, Urovesa, Rheinmetall Expal Munitions y SAINSEL, representantes institucionales y expertos, la jornada ha puesto especial atención en las oportunidades que este sector puede ofrecer a empresas que actualmente desarrollan su actividad en otros ámbitos industriales, ya que pymes, ingenierías y compañías tecnológicas especializadas en fabricación avanzada, automatización, electrónica, ciberseguridad, materiales o sistemas inteligentes pueden contar ya con capacidades aplicables al sector.

Uno de sus principales valores ha sido la posibilidad de conocer directamente la visión y las necesidades de empresas de referencia en el sector. Así, Airbus Helicopters España, EM&E Group y SENER Aeroespacial y Defensa han participado en una mesa centrada en el papel de las grandes compañías tractoras y en las capacidades y oportunidades que demanda la industria de defensa.

Por su parte, Urovesa, Rheinmetall Expal Munitions y SAINSEL han protagonizado el bloque dedicado a la innovación, la especialización y la tecnología, tres factores fundamentales para la competitividad de un sector en el que la ingeniería y el desarrollo de soluciones avanzadas desempeñan un papel decisivo.

Además, el encuentro ha permitido abordar el papel de la fabricación avanzada, los sistemas inteligentes, la automatización, la electrónica, los materiales, la ingeniería y otras disciplinas tecnológicas que pueden tener aplicación en proyectos vinculados a la defensa.