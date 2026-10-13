Arasti dice que la "evolución al alza" del absentismo laboral general en Cantabria está empezando a revertir

Archivo - El consejero de Industria, Eduardo Arasti, comparece en el Parlamento - PP - Archivo

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha señalado que la "evolución al alza" del absentismo laboral general está empezando a revertir en la región.

Así lo ha indicado en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este martes en respuesta a una interpelación de la diputada de Vox, Natividad Pérez, en la que ha señalado que las cifras muestran que Cantabria ha mantenido en los últimos años tasas superiores a la general del país, pero los datos mas recientes ofrecen "un cambio de tendencia": ha pasado del 8,9% en 2025 al 8,5% en el segundo trimestre de 2026.

En cuanto al absentismo por incapacidad laboral, Arasti ha manifestado que se ha reducido del 7% en 2025 al 6,6% en el segundo trimestre de este año.

Ha reconocido que "seguimos teniendo cifras elevadas", aunque Cantabria está consiguiendo "revertir la situación", lo que indica que las medidas adoptadas "van en la dirección correcta", ha opinado.

Algunas de estas medidas son el reforzamiento de las inspecciones médicas con ocho facultativos y dos profesionales de enfermería, más capacidad de seguimiento, más controles y mejor gestión de los procesos.

El consejero ha precisado que el objetivo es que "cada baja dure lo que deba" y ha destacado líneas de colaboración establecidas con entidades como Santa Clotilde y Mutua Montañesa y la incorporación en Salud Mental de once nuevos psicólogos.

"El seguimiento de las bajas se realiza con respeto a los trabajadores que necesitan una incapacidad laboral", ha subrayado.

Respecto a la tasa internanual de siniestralidad laboral, esta "sigue descendiendo", ha resaltado el titular de Industria. Concretamente, lo ha hecho en un 0,6%, ha subrayado.

A este respecto, se está trabajando en áreas como la formación, con empresarios y trabajadores en una política mas preventiva "de actuar donde están los riesgos" o establecer una mayor dotación presupuestaria para que desde el ICASS se incida en la prevención.

Por su parte, Pérez ha opinado que el absentismo laboral es "un problema que está menoscabando la economía de Cantabria".

En este sentido, ha afirmado que la situación sigue "cronificándose" y "pone en peligro" la viabilidad de pequeñas empresas y puestos de trabajo.

Y ha sustentado sus argumentos en los datos del informe Randstad Research para el segundo trimestre de 2026 en Cantabria que sitúa la tasa de absentismo laboral en el 8,5% de las horas pactadas. Unas cifras que en su criterio "desangran a Cantabria".

DEDUCCIONES POR RECICLAJE

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha indicado en respuesta a una pregunta regionalista que el Gobierno de Cantabria y la Federación Cántabra de Municipios han estudiado que sea la empresa pública MARE la que expida los certificados para que los ciudadanos puedan beneficiarse de una deducción de hasta 100 euros en el IRPF por la realización de actuaciones medioambientales, como programas voluntarios de compostaje doméstico o de separación y recogida de materia orgánica. También ha indicado que se está trabajando de la mano de los ayuntamientos.

Esta medida fiscal se trata de una moción aprobada en febrero por la Cámara, propuesta por el PRC. Posteriormente, los regionalistas la presentaron en una enmienda a los presupuestos y quedó reflejada en el acuerdo presupuestario por el que salieron adelante las cuentas de los 'populares' con su apoyo.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Regionalista ha propuesto al Ejecutivo que permita utilizar la declaración responsable para acreditar las prácticas de reciclaje y "compensar" el impacto en los hogares de la nueva tasa de gestión de residuos urbanos, el llamado 'tasazo'.

SAN MARTÍN DE ELINES, ESTABLE

También ha subido a la tribuna el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, para negar, a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, que la colegiata de San Martín de Elines, en Valderredible, esté en un estado de abandono y que haya estado cerrada al público sin posibilidad de ser visitada.

En este sentido, ha señalado que este verano ha recibido 1.300 visitas, que su estructura está "completamente" estable y que cuenta con un mantenimiento "correcto", para lo que se ha referido a un informe sobre el estado de edificación del templo redactado el pasado septiembre.

El mismo dice, ha señalado, que no se han detectado síntomas de movimientos estructurales activos ni de filtraciones de agua en las cubiertas. Su ábside cuenta con pinturas románicas, las únicas en la región, que su departamento tiene previsto restaurar.

Los socialistas han señalado que los vecinos han denunciado que el Obispado, titular del inmueble, les ha retirado las llaves de la colegiata y que tienen dificultades para acceder a su interior.

A ello, el titular de Cultura ha contestado que lo que "subyace" en este asunto es un "enfrentamiento" entre el alcalde pedáneo y el Obispado por "el uso que el regidor quiere dar al templo" y que "choca" con los fines de la Iglesias.

Ha reconocido que el pedáneo ha sido el que se ha encargado del mantenimiento del exterior de San Martín de Elines mientras ha tenido la posibilidad de organizar actos culturales en el interior. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando el Obispado reclamó las llaves "ante la noticia" de que en el interior se organizaban "eventos que no encajaban con los fundamentos de un lugar de culto sacralizado".