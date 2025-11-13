Arasti pide apoyo al presupuesto 2026 para continuar las inversiones industriales: "Se hace con dinero, no con palabras"

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha pedido el apoyo al proyecto de presupuestos de Cantabria para 2026 con el fin de continuar con las inversiones industriales en la comunidad. "Se hace con dinero, no con palabras bonitas", ha enfatizado a la par que ha dicho que el objetivo del Gobierno regional es el de llegar a acuerdos.

Así lo ha manifestado este jueves en su comparecencia en el Parlamento, donde ha presentado a los portavoces de los grupos las cuentas para el próximo año de su departamento; un presupuesto "mejor que los anteriores", inversor, que "está intentado desarrollar suelo industrial a toda máquina" y que es "solidario y participativo", ha definido.

Sin embargo, Arasti ha lamentado que "esto se puede truncar" si las cuentas se prorrogasen, lo que conlleva "menos dinero". Afirmación que ha ejemplificado con la aportación prevista para SICAN, que recibiría 13 millones de euros menos para poder continuar los proyectos en marcha de desarrollo de suelo industrial, con más de 5 millones de metros cuadrados en tramitación o en obras.

Según ha advertido, además, se traduciría en "retrasos" en proyectos como los polígonos de Laredo, Las Excavadas de Torrelavega, las naves nido en San Vicente de la Barquera, el polígono de Comillas, el edificio prototipos del PCTCAN y el edificio multiusos de éste en la capital del Besaya, que cuenta con un presupuesto de 11 millones para la litación y ejecución.

El consejero lo ha dicho en referencia a las palabras del portavoz del PRC en la Comisión, Javier López Marcano, que, a pesar de reconocer que las cuentas "son muy buenas" respecto a los proyectos que recoge, ha valorado que "no son tan buenas" cuando "se van alejando de la palabra dada", en relación al cumplimiento de las enmiendas pactadas entre ambos partidos para la aprobación de las dos cuentas anteriores. "Es difícil de aceptar cuando nos vamos a basar en incumplimientos constantes y reiterados", como la compra del polígono de La Vega de Reinosa, ha aseverado.

A lo que Arasti ha opinado que la afirmación del regionalista es "una excusa" para no apoyar los presupuestos y ha pedido "juzgar" el trabajo de la Consejería por sus resultados. Así, ha defendido que el Gobierno actual ha conseguido más inversión extranjera que la anterior legislatura, destacando que Cantabria "está entre las cuatro comunidades autónomas con más volumen de inversión extranjera".

En cuanto a las inversiones, también ha incidido en que el Ejecutivo ha traído a la región "la mayor inversión privada", los 3.600 millones de euros para el Proyecto Altamira, al tiempo que ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que no hubiera unanimidad respecto a un proyecto "de región y de Estado" en el Pleno del pasado lunes de la Cámara.

Además, el titular de Industria ha puesto en valor la apuesta del Gobierno por la I+D+i, que haya disminuido el paro o que haya aumentado la confianza empresarial en la región, entre otras cuestiones.

Ha subrayado que la Consejería contaría --de aprobarse los presupuestos-- con 238,7 millones de euros, un 6,2 por ciento más que en 2025, sin contabilizar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR). Entre las partidas más destacadas están la figura del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para los polígonos de Laredo, Solía (Guarnizo Sur) y Penagos.

Además, Arasti ha indicado los incentivos a la inversión industrial para la cuenca del Besaya (4 millones) y Campoo (2 millones).

Por otra parte, ha subrayado el apoyo al comercio con ayudas, entre otras, para la digitalización, innovación y relevo generacional al sector; el Plan Renove de automóviles o los más de 9 millones de euros para la promoción del empleo autónomo.

"ACCESORIO" Y EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS

En cuanto a la crítica a los presupuestos por parte de los grupos parlamentarios, tanto la diputada de Vox, Natividad Pérez, como del PSOE, Ana Belén Álvarez, han coincido en destacar que las previsiones de crecimiento para Cantabria se "han frenado".

En este sentido, Pérez ha advertido que las cuentas "fallan en lo esencial", alargando o aumentando "lo accesorio", y ha denunciado que el dinero "no va a la industria privada" y se queda "solamente" en "un entramado empresarial de sector público". Y ha señalado como "lo más grave" que se está destinando "una gran cantidad de partidas de dinero público en comprar terrenos industriales que no están acompañados de infraestructuras energéticas".

Mientras, Álvarez ha mostrado su "preocupación" por la ejecución de los fondos europeos, en concreto, los destinados a la empresa privada y a las familias. "¿No les ha dado tiempo a ejecutar en un año y les va a dar tiempo a ejecutar en seis meses?", se ha cuestionado.

Y el regionalista López Marcano ha mencionado la Alianza por la Industria y la hoja de ruta para la reindustralización sostenible de Cantabria --con 6 ejes, 12 líneas estratégicas y 74 acciones-- que aprobó el anterior gobierno con el objetivo de incrementar el PIB Industrial hasta el 25% y que se debe renovar en 2026. También se ha referido a otras enmiendas "incumplidas", como el fomento del empleo para mayores de 45 años y los menores de 25, además de un programa de relevo, entre otras.