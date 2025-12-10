Arden varios contenedores en tres puntos de Santander, algunos de forma simultánea

Uno de los puntos de Santander donde se incendiaron contenedores - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Santander extinguieron anoche los incendios producidos en varios contenedores de basura en tres puntos distintos de la capital cántabra, algunos de ellos de forma simultánea.

Estos fuegos tuvieron lugar de forma simultánea en las calles San Sebastián y Los Escalantes.

En otro momento de la noche también se incendiaron contenedores en la Cuesta de la Atalaya.

Para sofocar estos fuegos, los bomberos desplazaron autotanques a estos puntos de la ciudad, donde también acudieron patrullas de la Policía Local.

