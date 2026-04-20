Arranca una mejora integral en la mediana ajardinada de la calle San Fernando, en Santander

Imagen satélite calle San Fernando, en Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado este lunes una actuación integral de mejora en la mediana ajardinada de la calle San Fernando para eliminar "los problemas recurrentes" de desprendimiento de elementos decorativos; mejorar la seguridad vial, y reducir de forma significativa las labores de mantenimiento en uno de los principales viales de la ciudad.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado que, durante los últimos años, la mediana ha presentado desprendimientos de las planchas decorativas de piedra adheridas a la estructura de hormigón, lo que ha obligado a realizar intervenciones que implican cortes de tráfico y afecciones a la circulación.

Rojo ha detallado que, tras el análisis técnico realizado, se ha optado "por una solución duradera y segura", y se ha determinado que la opción "más eficiente y sostenible" consiste en la retirada completa de las planchas existentes, el fresado superficial del hormigón y la posterior aplicación de una pintura técnica especial con acabado decorativo imitación granito.

De esta manera, se pretende eliminar definitivamente el riesgo de desprendimientos, al suprimirse los elementos adheridos, reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento, limitándose prácticamente a labores de limpieza, y evitar futuras afecciones al tráfico rodado, al no ser necesarias intervenciones periódicas.

Del mismo modo, según el Ayuntamiento, se conseguirá mejorar la estética urbana, gracias a un acabado homogéneo y moderno que imita el granito natural.

La concejala ha apuntado que esta actuación se apoya en experiencias previas similares ejecutadas con éxito en otras zonas de la ciudad, lo que avala su viabilidad técnica y buen comportamiento a largo plazo.