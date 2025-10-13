Arrestado por parar la circulación en Los Castros y por un presunto delito de "desobediencia grave" a la Policía

Dos conductores de patinetes son trasladados a Valdecilla después de sufrir sendos accidentes con turismos el sábado en Santander

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre por parar la circulación en la Avenida de los Castros, a las 20.15 horas de este sábado, y por un presunto delito de "desobediencia grave" tras no acatar "reiteradamente" las órdenes de los agentes de retirarse hacia la acera mientras se encontraba "en mitad de la calzada".

El hombre de 46 años fue identificado y detenido y se le instruyeron diligencias judiciales después de querer parar la circulación de los vehículos y por crear un peligro para sí mismo y para los demás usuarios de la vía. Se le imputa un supuesto delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, según ha informado la Policía.

DOS HERIDOS QUE CIRCULABAN EN PATINETES

Por otra parte, dos conductores de patinetes, un joven de 20 años y una mujer de 34, han sido trasladados al Hospital Valdecilla después de sufrir sendos accidentes con turismos el sábado en Santander.

Por un lado, el hombre de 20 años sufrió un accidente al colisionar, a las 14.00 horas, su patinete y un turismo en el Barrio Pesquero, en la calle Marqués de la Ensenada. El conductor del vehículo de movilidad personal (VMP) resultó herido, fue auxiliado por agentes de la Policía Local y, posteriormente, atendido por una ambulancia del 061, que lo trasladó a Valdecilla, donde fue asistido por personal facultativo.

Más tarde, a las 17.55 horas, la mujer de 34 años, que circulaba en otro VMP, sufrió otra colisión con otro turismo en la confluencia de la Avenida Los Castros con la calle Libertad. También fue auxiliada por los policías y, posteriormente, atendida por una ambulancia del 061, que la trasladó al Hospital Valdecilla para ser asistida por personal facultativo.