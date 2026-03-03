Arsuaga: "Nuestra función es aplicar el Derecho con independencia y coherencia moral"

Acto de toma de posesión de José Arsuaga (2i) como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), presidido por la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló (2d), en Las Salesas, a 3 de marzo de 2026, en Santander, - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El magistrado José Arsuaga ha asumido la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) "con el peso de una nueva responsabilidad pública" que tratará de ejercer siguiendo la máxima de "la prudencia" y, también, con la "voluntad de colaborar con todos" los agentes implicados en la Administración de Justicia.

"Nuestra función es aplicar el Derecho con independencia y coherencia moral", ha resaltado además Arsuaga en el discurso que ha pronunciado tras tomar de posesión de su cargo, en un acto celebrado este martes en el complejo judicial de Las Salesas de Santander y que ha estado encabezado por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

El hasta ahora y durante la última década presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria se ha referido a la independencia como "una conquista social" que "los jueces debemos proteger por ser un derecho de la ciudadanía".

"Que la duda surja al juzgar, en la deliberación, nunca puede ser una señal de debilidad, menos aún una amenaza, sino el fruto o resultado más noble de la reflexión, aunque a nuestro alrededor solo escuchemos ruido y verdades absolutas", ha defendido.

Ante todos los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ, órgano que ha celebrado su sesión ordinaria en la capital cántabra, el nuevo presidente del TSJC ha rememorado los motivos que le impulsaron a ser juez: "El compromiso público y la voluntad de contribuir a la paz social a través de la Justicia", y que años después continúan presentes "para seguir con ilusión".

Son, según ha agregado la máxima autoridad del Poder Judicial en Cantabria, "los mismos (motivos) que sé que nos animan a todos los que ejercemos esta noble profesión de administrar Justicia: el compromiso con el servicio público mediante la tutela de los derechos de los ciudadanos y las libertades públicas y la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho".

Un objetivo en el que "nunca podremos ser tibios, indiferentes o neutrales", ha defendido Arsuaga en su intervención en el acto, en el que ha estado apadrinado por Rubén López-Tames, magistrado de la Sala de lo Social del TSJC, y al que han asistido las principales autoridades judiciales, civiles y militares de la comunidad autónoma.

Entre ellas, los vocales del CGPJ delegados para Cantabria: Pilar Jiménez Bados y José María Fernández Seijo; miembros de la Sala de Gobierno del TSJC y otros representantes de la Justicia en la región; la presidenta del Gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga; la jefa del Parlamento regional, María José González Revuelta; la consejera de Justicia, Isabel Urrutia; o la alcaldesa de Santander.

El nuevo presidente del TSJ cántabro -y quinto desde su creación- se ha referido en su breve intervención a la "compleja tarea" de administrar Justicia, que según ha dicho "se nutre de una legitimidad de origen pero también de una legitimidad de ejercicio".

"A nuestra legitimidad de origen debemos añadir inevitablemente la legitimidad de ejercicio, la 'autoritas'. Conseguirla es difícil, mantenerla con escasez de recursos todavía más, pero creo que es el camino inevitable hacia la excelencia", ha opinado.

Al hilo, ha señalado que "la excelencia en el ejercicio implica humildad y primar el interés común al individual", además de virtudes judiciales como "la compasión, como capacidad de reconocer el sufrimiento; la cortesía, el trato respetuoso y la atenta escucha; la capacidad de identificar nuestros propios sesgos cognitivos; y el habla y la escritura clara y precisa". "En definitiva, humildad, humanismo y bien común", ha resumido.

Arsuaga también ha subrayado que el acceso a la condición de juez "no es fruto de la casualidad, sino de la combinación de tres principios: la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad", y ha destacado que este sistema de acceso "permite que, con esfuerzo, el 74 por ciento de la última promoción de jueces sean mujeres".

Al tomar posesión del cargo, el nuevo presidente del TSJC ha tenido palabras de agradecimiento -al CGPJ por su nombramiento, a sus compañeros de carrera judicial, a su familia y la sociedad cántabra- y también para su antecesor al frente del alto tribunal de la región, José Luis López del Moral.

"Gracias por tu atención y por tu presencia, por tu discreción y tu prudencia, por tu rapidez de análisis y tu esfuerzo en la gestión", le ha manifestado, para pedirle a continuación "colaboración", que también ha solicitado a sus nuevos compañeros en la Sala de lo Civil y de lo Penal y de la Sala de Gobierno del TSJC.

Por lo demás, Arsuaga se ha mostrado dispuesto a colaborar con el CGPJ, el Gobierno de Cantabria, la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno y el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios de la misma, los profesionales que ejercen en los tribunales y los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, representados también en el acto de toma de posesión.

En el mismo, se ha convertido en el quinto presidente del TJSC tras Claudio Movilla (1989-1997), Francisco Javier Sánchez Pego (1997-2004), César Tolosa Tribiño (2004- 2014) y López del Moral (2015-2026).

JOSÉ ARSUAGA

Arsuaga, nombrado por unanimidad del Pleno del CGPJ nuevo presidente del TSJC tras ser el único aspirante al cargo, ingresó en la carrera judicial en 1991. Desde entonces, ha estado destinado siempre en órganos judiciales de Cantabria, salvo un breve periodo de tiempo que ejerció en País Vasco.

Su primer destino fue el Juzgado número 2 de Medio Cudeyo y dos años después ocupó la plaza del Juzgado número 3 de Torrelavega. En 1997 se trasladó al Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, pero en 1999 regresó a Cantabria como titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santander. De ahí, pasó a la Audiencia Provincial, cargo que ha ostentado durante los últimos diez años.

Además de presidir el órgano, ha ejercido como magistrado en la Sección Segunda, donde se resuelven recursos de la jurisdicción civil. En 2011 superó las pruebas de especialización en el orden civil.

Aparte de su función jurisdiccional, destaca su labor gubernativa, ya que fue elegido por sus compañeros decano de los jueces de Santander en el 2006 y reelegido posteriormente. Dejó esta función cuando al ser elegido presidente de la Audiencia pasó a ejercer en un órgano colegiado. Desde entonces, forma parte de la Sala de Gobierno del TSJC como miembro nato por su condición al frente de la AP.

Posee el Premio Calidad de la Justicia en su modalidad Una Justicia más Eficaz otorgado el año 2014 por "facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial" al problema de las preferentes, creando el que fue conocido como juzgado de preferentes.

El nuevo presidente del TSJC tiene también una dilatada trayectoria docente. Actualmente es profesor del Máster de Acceso a la Profesión de la Abogacía y la Prócura y del Máster en Derecho de Familia y Menores, ambos de la Universidad de Cantabria; así como del Máster de Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense de Madrid.

Anteriormente, fue profesor universitario asociado de Universidad Nacional de Educación a Distancia de Derecho Civil y Derecho de la Empresa.

Es miembro del consejo de redacción de la Editorial Sepin, ha participado en ocho libros colectivos, ha escrito cerca de una cuarentena de artículos doctrinales, ha impartido más de un centenar de ponencias y ha dirigido una veintena de cursos de formación del CGPJ.