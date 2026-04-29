Artesantander reunirá a un centenar de artistas y 40 galerías del 2 al 5 de julio

Una visitante de ArteSantander - ARTESANTANDER

La feria refuerza su presencia internacional con la participación de galerías de Italia, Macedonia del Norte, Alemania, Portugal y México SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXXIV edición de Artesantander reunirá del 2 al 5 de julio a un centenar de aristas y 40 galerías nacionales e internacionales en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital cántabra.

Este 2026, la feria refuerza su proyección exterior con la participación de galerías de Italia, Macedonia del Norte, Alemania, Portugal y México, tras un 2025 en el que fue "la más internacional" de su trayectoria y tuvo un "notable" aumento de público y ventas.

En el tercer año bajo la dirección de la comisaria y productora cultural Mónica Álvarez Careaga, Artesantander consolidará un modelo "renovado" que refuerza sus señas de identidad y reducirá su duración a cuatro días, de jueves a domingo, concentrando la programación durante el fin de semana. Además, abrirá el domingo por la mañana, dentro del objetivo de ser "más accesible y flexible".

La selección de expositores ha contado con el asesoramiento de Giulietta Zanmatti Speranza, gestora cultural con amplia experiencia nacional e internacional, y Joaquín García Martín, comisario, historiador del arte y escritor especializado en estudios culturales, informa la organización.

GALERÍAS Y ARTISTAS

Artesantander 2026 reunirá el trabajo de grandes artistas españoles, el arte más reciente de creadores internacionales y propuestas emergentes.

La selección confirma la "fidelidad" de galerías presentes en las dos últimas ediciones, con la participación de espacios madrileños como Rafael Pérez Hernando, VETA by Fer Francés y Galería Silvestre; de Barcelona, Víctor Lope Arte Contemporáneo y Al-Tiba9 Gallery; y de Sevilla, DiGallery y Barrera Baldán. Asimismo, repiten galerías internacionales como A Pick Gallery (Italia), dst.galerie (Alemania), Proyecto H (México) y Salgadeiras Arte Contemporânea (Portugal).

A esta selección se suman este año nueve galerías nuevas, entre ellas las internacionales Manuel Zoia Gallery (Italia) y Pioneri Gallery (Macedonia del Norte).

Y entre el centenar de artistas destaca una nueva generación de españoles con propuestas de gran solidez como Mario Manso y Pablo Quesada (Provisional23), Alba Dorta y Cristina Regalado Ramos (L Contemporary), Carmen Ceniga Prado (Gaby Vera Fine Arts), Quique Zarzamora (Wit Art Gallery), Sara Piñeiro y Eduard Gil Alsina (Néboa), Amaya Suberviola (SC Gallery), Raquel Lobo (Llamazares) o Carlos Cañadas (Mecha).

Pero Artesantander apuesta también por los creadores cántabros, con la presencia de nombres como Álvaro Trugeda, Eloy Velázquez y José Antonio Quintana (Balta Gallery), Silvia Cosío (DiGallery), Javier Trugeda (Mecha) o Arancha Goyeneche, Chelo Matesanz, Concha García y Emilia Trueba (Siboney).

A ello suma una selección de artistas internacionales, como Angela Burson y Simón Quadrat (Rafael Pérez Hernando), Cristóbal Ochoa y Fausto Amundarain (Tönnheim Gallery), Janus Hochgesand (dst.galerie), Letizia Scarpello y Manuel Portioli (A Pick Gallery) o Barry Wolfryd (Al-Tiba9 Gallery), cuyas propuestas --que abarcan de la pintura a la performance-- consolidan la dimensión internacional de la feria.

ACTIVIDADES PARALELAS

Artesantaner incluye actividades paralelas, con propuestas expositivas (Guest Artist, Editorial, Platforms y Solo Baleares), iniciativas educativas y profesionales, como Artesantander Talks, Media y el Collectors Program.

Además, en 2026 consolida su papel como plataforma de visibilización y proyección de artistas emergentes y articula muestras a través de los premios de exposición impulsados desde 2024 en colaboración con el Puerto de Santander y el Museo Altamira.

Así, el 8 de mayo se inaugurará en el Palacete del Embarcadero 'Wetlands', de Paula Santomé, galardonada con el II Premio Exposición Puerto de Santander por la obra que se pudo ver en el stand de la galería Espacio Derivado. Podrá visitarse hasta el inicio del verano y explora la relación entre memoria, imagen y relato.

Y el 26 de mayo abrirá en Santillana del Mar 'Materia inscripta' de Daniel Schweitzer, II Premio Exposición Artesantander/Museo Altamira y cuya obra se pudo ver en el stand de la galería Carrasco el año pasado. La cita, basada en una instalación de biocerámica y pigmento, establece un diálogo con los procesos de estratificación propios de la arqueología y con las pinturas de la cueva.