El artista Felipao presenta su nueva colección de Meninas en Santander

Presentación de la nueva colección de Meninas de Felipao en La Central, con la asistencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista Felipe García-Bañón, conocido como Felipao, ha presentado su nueva colección de Meninas en Santander, en concreto en el establecimiento de La Central, y ha contado con la asistencia de la alcaldesa, Gema Igual.

Con motivo del octavo aniversario de su apertura en la ciudad, La Central ha organizado un acto en el que ha estado presente el propio Felipao, que ha explicado los detalles de estas esculturas translúcidas, cuyos cuerpos están construidos a través de 302 caras poliédricas diferentes, una característica exclusiva y original del autor.

Igual ha elogiado el valor artístico de la obra de Felipao, y ha destacado su vinculación con Santander, donde ha expuesto en numerosos espacios de forma itinerante como el Palacio de La Magdalena o permanente, como el Hotel Real, los buques de la compañía Brittany Ferries o el propio espacio de La Central.

Además, ha felicitado a La Central y a su fundadora, Nieves Fernández, por el octavo aniversario de este espacio, del que ha resaltado "su vocación artística y su apuesta por la calidad y el buen gusto".

En cuanto al artista, Felipe García-Bañón Sanz-Briz, nacido en Marruecos, es hijo y nieto de diplomáticos y ha vivido en multitud de países, lo que le ha permitido tener una visión cosmopolita y "poliédrica" del mundo.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, en 2009 decide dar un gran cambio a su vida profesional, y pasa a dedicarse por completo al arte, especializándose en la creación de esculturas de Meninas poliédricas, que le han posicionado como uno de los artistas pop españoles más reconocidos en la actualidad. Sus esculturas son una simbiosis de arte, diseño y decoración.