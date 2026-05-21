La artista Isabel Garay se suma a la Ruta de Ilustres Santander con una placa en la calle Santo Mauro

Descubrimiento placa de Isabel Garay de la Ruta de Ilustres Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de Ilustres Santander ha sumado hoy una nueva placa, la número 41, con el descubrimiento de la dedicada a la artista María Isabel Garay (Muskiz, 1946-Santander, 2016) en la calle Santo Mauro, donde residió gran parte de su vida.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido el acto, en el que han estado presentes familiares de la homenajeada, concejales de la Corporación municipal, vecinos y representantes del Centro de Estudios Montañeses.

La regidora ha repasado la trayectoria artística de Garay, de la que ha destacado "la maestría y la versatilidad" en su obra como pintora y escultora.

Y ha subrayado que Santander ocupó un lugar fundamental en esa trayectoria, ya que en esta ciudad desarrolló gran parte de su obra, celebró exposiciones decisivas y consolidó una voz artística propia dentro del panorama contemporáneo español.

Su primera muestra individual tuvo lugar en 1971 en la Galería Puntal de Santander, y posteriormente presentó sus trabajos en espacios tan relevantes como el Museo Municipal de Bellas Artes o la Fundación Botín.

El trabajo de Isabel Garay trabajo trascendió el ámbito local y obtuvo reconocimiento en numerosos espacios culturales nacionales e internacionales. Expuso en galerías y museos de Madrid, Bilbao o Gijón y participó en importantes ferias internacionales como ARCO, Art London o Art Cologne.

En 2002, el Museo Municipal de Bellas Artes le dedicó una exposición centrada en una etapa fundamental de su carrera, y hoy su obra continúa formando parte de colecciones públicas de relevancia, entre ellas la Colección Norte de Arte Contemporáneo del Gobierno de Cantabria y el propio Museo de Bellas Artes de Santander.

Además del reconocimiento a su legado como artista, la alcaldesa ha señalado que esta placa quiere recordar también a su trayectoria personal.

En el acto han intervenido además Olatz Merino Garay, hija de la homenajeada, y Luis Alberto Salcines, quienes han repasado la trayectoria humana y artística de la protagonista y su vinculación con Santander y Cantabria.

RUTA ILUSTRES DE SANTANDER

La Ruta de Ilustres relaciona espacios cotidianos con nombres que forman parte de la identidad de Santander, al tiempo que constituyen una forma de turismo cultural de proximidad, porque permiten recorrer el centro de Santander con otra mirada, reconociendo que el patrimonio no es solo monumental, sino también biográfico.

La placa descubierta este jueves es la número 41 de la Ruta de Ilustres Santander, una iniciativa que nació en 2021 con el objetivo de mostrar los lugares importantes en la vida de personas significativas en la historia de la ciudad, fomentando su reconocimiento y visibilidad.

Esta ruta contribuye a distribuir el flujo de visitantes por toda la ciudad, y seguirá sumando distinciones a nuevas personalidades vinculadas a Santander al tiempo que pone en valor distintos edificios, espacios y calles.