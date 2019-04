Asamblea en Defensa de Las Excavadas ve "electoralista" el acuerdo entre Gobierno y Sniace

Publicado 26/04/2019 14:51:52 CET

Critica que el Ejecutivo anuncie que incluirá en el PSIR 100.000 metros cuadrados en desuso de la fábrica cuando "no pasará de las declaraciones" y "nunca será realidad"

TORRELAVEGA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea en Defensa de Las Excavadas ha calificado de "electoralista" el anuncio hecho ayer por el Gobierno de Cantabria sobre el acuerdo con Sniace para incluir 100.000 metros cuadrados de sus terrenos en desuso en el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del parque empresarial y tecnológico que está previsto construir.

Desde la Asamblea se han mostrado "asombrados" con el anuncio y han considerado que la situación en torno a Las Excavadas "empieza a adquirir tintes surrealistas", hasta el punto de que el parque ya "se extiende hasta la otra punta de la ciudad".

Así lo han indicado este viernes los portavoces de la organización, Alejandro Pérez y Juan Gómez, en una rueda de prensa en la que han criticado que se han empezado a "vender propuestas que rozan probablemente la ilegalidad".

Pérez ha lamentado en que se hable del PSIR cuando no existe aún una aprobación inicial, además de que hace "muchos meses" que el expediente "no tiene ninguna novedad". Por ello, ha opinado que el PSIR "no pasará de las declaraciones de algunos políticos" y "nunca será una realidad".

En este sentido, ha insistido que en los terrenos inicialmente afectados "no se pondrá ni una gota de hormigón" porque, a pesar de los acuerdos con la fábrica, "llevan casi cuatro años manteniendo la amenaza" sobre algunos propietarios que "a día de hoy no han sido ni contactados".

Por ello, ha calificado el anuncio de que el PSIR incluirá terrenos en desuso de Sniace como una "falta de respeto" que "demuestra que el único objetivo que persiguen es el lucimiento político y la sumisión a algunos empresarios influyentes", así como una "maniobra política" del PRC encabezada por el candidato municipal, Javier López Estrada.

"Parece que ha encontrado en la presidenta de Sniace una gran aliada para estas elecciones", ha dicho el portavoz tras señalar que las "prebendas" con la empresa "pasarán por recalificaciones y pelotazos urbanísticos".

Así, ha criticado que hay "mentiras que nos se sostienen de ninguna forma" y ha tachado al consejero de Industria, Francisco Martín, de "mentiroso profesional" por anunciar que el proyecto se estaba redactando, ya que con la inclusión de Sniace "deberá modificarse de nuevo por tercera vez".

Por último, Pérez ha criticado al alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, que a su juicio ha refrendado el "simplemente por salir en la foto y querer ser protagonista de algo, sea lo que sea".