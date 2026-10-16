ASEMCAN, La Cocina Económica, ASPACE y CANELA reciben los cheques del concierto solidario de Magdalena en Vivo. - MAGDALENA EN VIVO

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

ASEMCAN, La Cocina Económica, ASPACE y CANELA han recibido este viernes los cheques, por un valor de 9.000 euros cada uno, del concierto solidario de Magdalena en Vivo, que protagonizaron Abraham Mateo y Cali & El Dandee.

En un comunicado, la organización ha subrayado que esta iniciativa benéfica ha sido promovida por Mouro Producciones en colaboración con la Fundación "la Caixa", con el apoyo de CANTUR, el Ayuntamiento de Santander y el Centro Comercial Peñacastillo.

La entrega de los fondos de esta nueva edición del concierto solidario ha contado con la presencia de la directora general de CANTUR, Inés Mier; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo; el director del área de negocio de CaixaBank en Santander, Raúl Martín; la gerente del Centro Comercial Peñacastillo, Bárbara Sánchez de la Llama, y el director de Magdalena en Vivo y CEO de Mouro Producciones, Guillermo Vega.

Además, también han estado presentes los responsables de las cuatro entidades beneficiarias de esta acción solidaria.

LOS BENEFICIARIOS

Fundada en 1981 por familiares de personas con parálisis cerebral, daño cerebral y discapacidades de similar etiología y/o evolución, ASPACE Cantabria es una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro, que nació con el fin de buscar una atención conjunta en servicios para quienes, en aquel momento, no encontraban atención especializada de ninguna clase.

Así, familias con similares inquietudes y dificultades se unieron para formar una estructura con la que apoyar los derechos y necesidades de sus hijas e hijos.

CANELA es la Asociación de enfermos y afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de Cantabria y su misión es proporcionar apoyo integral a personas afectadas por esta enfermedad, mejorando su calidad de vida y ayudando tanto a los enfermos, como a su círculo; también promoviendo la investigación, para poder encontrar una cura.

Esta asociación pertenece a la Fundación Luzón y la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), además de ser socio fundador de CONELA.

Por otro lado, apoyar y dar servicio a las personas más vulnerables es el propósito de La Cocina Económica, fundada en Santander en el año 1908 y gestionada hasta hoy por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Funciona como centro integral de atención a personas sin hogar y en grave vulnerabilidad y cuenta con servicio de comedor, duchas, lavandería y ropero, ofreciendo también programas de acompañamiento. Con una preocupación constante por la promoción de la persona, son punto de referencia de quienes han tenido menos oportunidades.

Por último, ASEMCAN es la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares y se dedica a informar y promocionar actuaciones y servicios destinados a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por enfermedades neuromusculares y sus familias.

Su fin es conseguir el máximo bienestar posible para las personas que padecen una enfermedad de estas características y cuentan con profesionales para fomentar el desarrollo de la persona a través de actividades sociales, médicas y educativas, además de potenciar la participación e inclusión social.