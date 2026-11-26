Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en La Albericia, en Santander - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto responsable de la muerte de su novia en la localidad de Bullas (Murcia) es natural de Santander y tras el suceso, ocurrido ayer miércoles, viajó en tren hasta Cantabria, donde vive su familia paterna, y donde en la mañana de este jueves se ha entregado de forma voluntaria a la Policía Nacional, en la Jefatura Superior en la capital.

En su declaración ante los agentes, ha reconocido ser el autor de los hechos, según ha desvelado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien ha indicado que el asesino confeso, de 37 años, permanece en dependencias policiales, a la espera de que se practiquen pesquisas pendientes para pasar después a disposición judicial, en este caso del juzgado encargado de los asuntos de violencia de género.

Según ha señalado Casares a preguntas de los periodistas, el sospechoso -que tiene numerosos antecedentes penales por distintos delitos y seis hijos de parejas anteriores- ha declarado que ha cogido un tren desde Murcia hasta Cantabria.

"Él quería estar aquí, es natural de Santander, su familia paterna vive aquí", ha explicado el delegado sobre la ciudad donde se ha entregado, y ha apuntado al respecto que el arrestado no ha querido declarar más ante la Policía.

Por lo demás, el representante del Estado en la región ha indicado que no constaban denuncias de la víctima por violencia de género, aunque sí figuraban en el sistema VIOGEN casos ya inactivos de otras parejas.

La mujer, de nombre Verónica y de 32 años, fue hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en una vivienda de Bullas que compartía presuntamente con su compañero sentimental, sobre quien pesaba un dispositivo de búsqueda para proceder a su detención.